第四屆中華設計獎頒獎儀式昨天（10月13日）在浙江省杭州市舉行，這是中華設計獎首次移師杭州舉辦。歷經兩個多月的層層選拔，共有20件優秀作品脫穎而出，其中《急救充氣擔架》和《寶特瓶回收高機能跑衣》分別榮獲概念組和產品組金獎。

第十二屆全國人大常委會副委員長、中華職教社第十一屆理事會理事長陳昌智，中共中央台辦、國務院台辦副主任龍明彪，浙江省人民政府副省長朱從玖，旺旺集團副董事長周錫瑋，以及280餘位來自海峽兩岸及港澳地區的設計精英、專家學者、高校學生、企業代表等出席儀式。

本屆大賽共收到來自海峽兩岸暨香港、澳門，以及英國、日本、韓國、新加坡等國家和地區680多所大學、機構、設計企業的參賽作品共12141件。其中台灣賽區投稿1339件，同比上屆增長28％。歷經兩個多月的層層選拔，共有20件優秀作品脫穎而出，其中《急救充氣擔架》和《寶特瓶回收高機能跑衣》分別榮獲概念組和產品組金獎。清華大學美術學院院長魯曉波、台灣設計聯盟榮譽理事長林磐聳、中華職教社、中國台灣網、寧波市鎮海區人民政府、台灣設計聯盟代表榮獲傑出貢獻獎。

陳昌智在致辭時表示，中華文化是兩岸同胞心靈相融相通的根脈，中華職業教育社一直致力於服務兩岸教育文化的融合發展。中華設計獎以設計作品為媒介，為兩岸設計師提供了優質的交流平台。今年更是收到數千件台灣設計師的參賽作品，和前三屆相比在數量、質量方面均有提升，可見中華設計獎已在台灣地區樹立起專業的獎賽品牌形象，得到了專業設計人才的認可，表明兩岸設計文化的交流與互融、傳承與創新是具有天然優勢的。

陳昌智期待，今後中華設計獎大賽可以切實助推兩岸青年設計人才實現就業、創業以及設計成果的落地孵化，可以增進兩岸設計行業的人文交流與融合，推動兩岸及國際設計行業的創新發展，培養出更多世界級領軍設計人才，創作出更多造福人類的優秀設計作品。

龍明彪致辭時表示，兩岸文化同宗同源、一脈相承。兩岸文創人都是中華文化的傳承者、傳播者。博大精深的中華文化，是我們共同的精神家園，是兩岸同胞的情感紐帶，也是我們提升創意設計品質的文化富礦。兩岸在文化創意設計領域人才濟濟，設計理念各有特色，各有優勢，進行深入合作、優勢互補是兩岸產業界的共識。在兩岸關係仍然複雜嚴峻和新冠肺炎疫情影響下，兩岸設計界有識之士克服困難，共同舉辦這樣一場活動，體現了兩岸同胞對於促進兩岸文化交流合作、推動兩岸關係和平發展的共同願望。希望有更多的兩岸同胞攜起手來，不斷深化兩岸各領域融合發展，不斷促進兩岸同胞心靈契合，開創兩岸關係的希望與未來。

朱從玖表示，浙江與台灣地域相近、人緣相親、文化相通、經濟相融，經貿文化等領域交流合作源遠流長。多年來，浙江省委、省政府大力推進浙台經貿文化交流合作，取得了豐碩成果。浙台交流合作日益廣泛，相互往來日益密切，台灣同胞為浙江發展作出積極貢獻，也分享了浙江發展機遇。我們將一如既往地關心支持台商台企在浙江的發展，進一步創造良好的環境，為兩岸關係和平發展和攜手打造浙江「重要窗口」作出積極貢獻。希望參加中華設計獎活動的各位來賓，特別是兩岸青年設計工作者以本屆頒獎儀式為契機，進一步交流創作理念、激發創造活力、匯聚創新力量，助推兩岸設計事業深化合作，取得更多的發展成果。

周錫瑋表示，希望中華設計獎活動能年年舉辦下去，充分發揮設計師精神、匠心獨具，再與鄉村振興、共同富裕等政策有機結合，必能碰撞出更加多元、更高效能、更具實際意義的「設計火花」。在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞一定不會缺席。中華設計獎可以說是匯聚了兩岸同胞尤其是兩岸青年群體的智慧和巧思，更團結起兩岸中華兒女，攜手同心，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。

「中華設計獎引領著潮流，為兩岸設計師架構了最好的平台。」台灣設計聯盟理事長楊佳璋通過視頻方式表達心中的期許，他希望中華設計獎可以繼續帶領兩岸設計師共同努力，讓他們的設計能夠被世界看見。台灣設計聯盟秘書長郭介誠表示，很高興看到兩岸設計界精英齊聚在中華設計獎的旗幟下，一起用創新設計為共享幸福美好的時代願景作出貢獻。

第四屆中華設計獎共設置「運動潮創」「智能產品」和「文旅融合」三大類別，旨在促進兩岸青年在設計和知識產權等方面交流合作，選拔具有創新意識和優秀設計能力的青年設計人才，增進兩岸青年設計師的交流與互動，幫助兩岸青年實現就業、創業以及設計成果落地孵化，推動兩岸設計事業創新發展。

此次活動由大陸國務院台灣事務辦公室交流局和浙江省人民政府台灣事務辦公室共同指導，中國台灣網、中華職業教育社、寧波市文旅博覽會組委會、鎮海區人民政府和台灣設計聯盟主辦，知產中國承辦。