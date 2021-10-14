台中市衛生局指出，截至14日上午8點止，已接種第1劑疫苗1698785人，對照台中18歲以上人數，疫苗覆蓋率達60.32％；完成第2劑接種人數為594681人，第2劑涵蓋率為21.11％，總計接種人次為2293466人次，劑次人口比81.38。

台中市衛生局表示，不良疫苗通報數，AZ疫苗通報數計653案，含住院中34案及死亡案98案；莫德納疫苗通報數計152案，含住院中19案及死亡案22案；高端疫苗通報數計40案，含住院中2案，含死亡案2案；BNT疫苗通報數計95案，含住院中5案，含死亡1案。

台中市衛生局統計，新冠特殊對象接種不良反應個案，新增死亡個案1案，為24歲男性，有尿酸偏高情形無其他慢性疾病史，9月11日接種AZ疫苗第1劑，有發燒情形，有服用退燒藥，至9月13日退燒後無其他身體不適症狀，9月29日家屬發現個案躺臥床上無回應，立即通知救護車送醫，到院前無呼吸心跳，經急救無效後宣告死亡。個案於10月5日解剖，法醫研究所初步判斷報告：心臟雙心室擴大、心肌病變。

台中市衛生局另統計流感疫苗接種為109415人，經注射疫苗後的不良反應通報共有3案，經追蹤個案狀況為發燒、發寒、頭暈等症狀，目前症狀皆有已改善，沒有特殊不良反應個案。