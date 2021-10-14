大城營建機構旗下的上櫃品牌「台灣亞銳士」，今年正式更名為「大城地產（6171）」，今（14）日台中北屯機捷特區預售案「大城迎好事」正式公開，總銷金額30億元，目前銷況頗佳；大城地產預計2022年將於北屯區推出雙建案，總銷金額約35億元，鎖定台中首購剛性購屋族群。

大城營建機構深耕台中房市超過30年，一路從七期、八期、十二期到北台中百億繁星住宅計畫的開拓者，目前在台中市北屯區、西屯區、南屯區等區域手握的庫存土地，預估超過2萬坪，可說是「台中大地主」，未來推案總銷估計破千億，子公司大城地產未來10年內推案土地無虞！

大城地產董事長特助賴亮成表示，「大城迎好事」基地座落於敦富路與敦富12街口，約2分鐘車程可到「好市多COSTCO」採買生活所需，約5分鐘可上74號快速道，中科、精密園區、七期百貨商圈約莫20分鐘車程抵達。產品規劃二至四房，總戶數243戶（含五戶店面），主力總價1100-1600萬元，總銷30億元，目前銷售成績不俗。

賴亮成強調，「大城迎好事」邀集國際頂尖大師團隊齊力打造，囊括國內外建築設計大獎肯定，如全球地產建築設計、IF、紅點設計等獎項；包括榮獲國內外建築獎肯定的新銳建築師留銘男、享譽國際的豪宅設計大師張清平、屢獲國際創意設計的自然景觀大師尤俊雄、以及擅長公共藝術地景藝術家王振瑋等。

此外，大城地產看好北屯機捷特區的開發潛力，最近砸下逾八億元、整合購入北屯區敦富二、三街口的1208坪土地，規劃推出三到四房首換產品，2022年中可望取得建照，將採取先建後售，每坪單價上看4字頭，總銷約25億元。

明年328檔期，預計在北屯區軍福13路與太祥路口推出預售新案，基地面積523坪，規劃82戶（含二戶店面），每坪單價3字頭起，總銷約10億元。大城地產隨著台中北屯區新案「八月小確幸」，以及與大城建設合建的北屯區「十二月滿」、西屯區「大城仰雲」等新案交屋貢獻下，今年前三季營收為11.34億元，年增率超過35倍！

大城地產上半年EPS達3.06元的歷史同期新高；下半年在總銷13億元的完銷個案「四月泊樂」、力拚第四季交屋加持下，法人預估，2021年獲利可望超越去年創下的3.08元、續創新高可期。

大城地產2022年預計將有「四月泊樂」跨年交屋貢獻營收，以及總銷17億元的完銷案「大城樂好事」完工交屋，2022年業績已無虞。

據悉，大城營建機構目前在台中市的庫存土地，包括北屯區14期重劃區擁有四塊土地、北屯區祥順路也有四、五塊土地、南屯區單元五重劃區有三塊土地、北屯機捷特區也有三塊土地、西屯區台灣大道與福安路口逾2000坪土地、七期文心路與府會園道逾千坪土地等等，總土地面積估計超過2萬坪以上，未來都將伺機推案。

賴亮成透露，位於台灣大道與福安路口、逾2000坪土地，規劃打造大城企業總部與住宅大樓；至於七期文心路與府會園道逾千坪土地，規劃推出一棟商辦大樓與一棟住宅大樓，目前正在申請建照中。