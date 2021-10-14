律師謝智潔痛批，殺害4人的北捷殺人魔鄭捷已經伏法，燒死6人的湯景華竟然免死，被害人家屬情何以堪。（中時資料照）

高雄城中城大火造成46死、41傷慘劇，檢警調查大火發生原因，目前尚未排除人為縱火可能。回顧今年7月，男子湯景華縱火燒死6人，歷審4度被判死，但上訴到最高法院，合議庭認定湯是「間接故意殺人」，依聯合國公約不得處死刑，改判無期徒刑定讞，引發社會譁然。

受害家屬委任律師謝智潔更痛批，在台北捷運隨機殺人的鄭捷，殺了4個人就判死刑，但湯男燒死6人，罪刑竟比鄭捷輕，不僅受害家屬情何以堪，民意也難以接受。

湯因2014年帶溼雨傘進餐廳，與翁姓男子起爭執，控告翁傷害敗訴，2016年3月跑到翁家騎樓朝機車縱火，燒死翁家6人，歷經4度判死，上訴至最高法院，合議庭認為湯是基於間接故意犯下殺人罪，依聯合國《公政公約》規定不能判死，改判無期徒刑定讞，輿論譁然。

最高院認為，湯放火燒機車時，沒打算燒死人，但他放火時可預見會延燒房子，可能燒死屋內的人，為間接故意，並非直接故意，不符公政公約「情節最重大之罪」，不能判死。

不過檢察總長江惠民認為，最高法院誤解公政公約「情節最嚴重之罪」意涵，判決違背法令，已提起非常上訴。最高檢指出，5死8傷的基隆女人心卡拉OK縱火案、26死的台南帝王飯店縱火案、5死4傷的新竹KTV縱火案，最高院都認為被告基於間接故意而殺人，均判死定讞，湯景華同樣是間接故意殺人卻免死，出現見解歧異，已聲請提案最高法院刑事大法庭，針對「情節最重大之罪」是否應排除間接故意犯殺人罪？法院對間接故意犯殺人罪且情節重大的被告，能否判死？作出統一見解。

受害家屬委任律師謝智潔從司法院資料庫裡撈出20年來所有縱火死亡案件，發現一般縱火案最少害死3個人，相較在台北捷運隨機殺人的鄭捷，殺了4個人就判死刑，質疑「難道因為鄭捷較受社會矚目，最高法院就判死，本案只是茫茫刑事判決中的一案，6人冤死卻不必判死？」。

政大法律系副教授廖元豪亦投書媒體，批評法官不想判死，又不願面對輿論，就搬出公政公約當人肉盾牌，扭曲、甩鍋人權兩公約，等於是誤用法律。