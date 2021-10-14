過往曾是輝煌商場的城中城大樓內部電扶梯已腐朽不堪，相當危險。(圖／假文青的廢墟散步)

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨惡火，造成46人死亡，也是台灣繼民國84年衛爾康餐廳大火後，最嚴重的大樓火災。由於該大樓複雜的背景，一直未能都更，就有部落客在火災發生前進入大樓拍照，詭異的內部景象也隨之曝光。

城中城大樓過往集影城、遊樂場、商場和舞廳於一身，一度是鹽埕地標，但隨著時代演進與商圈轉移，逐漸沒落，人去樓空導致環境髒亂，儘管7樓至11樓為住家，但居住者多為弱勢者，整棟樓猶如廢墟，當地人甚至稱之為「鬼城」，卻也因此吸引到不少部落客、YouTuber前往探險，也有劇組前往取景。

牆壁上有阿彌陀佛的噴漆，不清楚是遊民或是來探險的冒險者所留。(圖／假文青的廢墟散步)

廢棄的商場走廊堆滿了棄置的物品。(圖／假文青的廢墟散步)

部落客「假文青的廢墟散步」就曾在2018年前往現場，揭開城中城大樓神秘面紗，並拍攝了一系列照片，他指出，住宅區的走廊與樓梯雖然老舊，還算明亮與整潔，但曾經是商場、舞廳的1到6樓毀損嚴重，天花板、電扶梯腐朽不堪，地上佈滿廢棄的木板、電線，甚至因漏水緣故長出植物，牆壁上有不少祈福的噴漆，還有焚燒的痕跡，明顯已成為許多遊民的居所。

如今隨著火災事件，該篇文章也被PTT網友分享，而部落客得知事件後也感慨，早上看到新聞真的嚇傻，沒想到曾經的紀錄點如今化為灰燼，直呼天佑高雄。

7至11樓住宅區的樓梯與走廊雖然老舊，但還算明亮。(圖／假文青的廢墟散步)

城中城大樓由於外觀腐朽，加上1至6樓廢棄已久，過去曾兩度規畫改建，但由於背後的產權實在過於複雜，導致政府也難以出手，儘管兩年內曾二度前往安全檢查並通知改善，但也因管委會不健全，導致難以落實。