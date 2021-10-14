高雄鹽埕區城中城大樓火警造成重大傷亡，高雄市殯葬管理處表示，對於這次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務包含冷凍櫃、禮廳、靈堂及火化等所有設施全部免費，民間慈善單位已率先表示願意協助後續一切奠祭的辦理。

高市府民政局殯葬管理處在大火發生後緊急啟動罹難者家屬關懷小組，現場設置專責服務台，由專人協助家屬相關喪葬處理流程，並且布置景行廳，作為罹難者集中豎靈區，協助罹難者家屬治喪事宜。

民政局表示，會在最短時間內安撫受創者，並就罹難者及家屬治喪等相關善後事宜，全力提供協助。