第一周的八大部會加碼券已經陸續開出，不過抽籤結果卻造成網上熱議，有接連被抽中的天選尾數「97」，也不乏全數票券都槓龜的人。對此，有網友質疑，當初行政院政務委員唐鳳建議的「只勾4種」最佳抽籤策略似乎沒用，認為和中獎機率沒有關係，引起兩派論戰。

唐鳳日前說明，除了好食券以外，7種加碼券每人每周最多只有1次中籤機率，並建議「勾4種最想要的」是最佳抽籤策略，以避免全勾但中了比較不想要的加碼券。

五倍券加碼周周抽。(製圖/陳友齡)

不過，有網友在PTT上以「不是說勾越少越容易中獎」為題表示，之前看到網路上分享最強抽籤攻略提到，只勾想要的比較容易中獎，但他質疑，「我看這種抽尾數的開獎方法，跟你有勾沒勾，根本沒關係吧？」

文章一出，網上出現兩種看法，有人直呼，「被唐鳳陰了，當初聽他的」、「本來就無關啊」、「只說一人限制四張，我哪可能那麼好運，中了在煩惱後悔也不遲」、「嘻嘻，還好當初全選」、「你被話術了」。

但也有網友指出，「你數學機率要重修了」、「所以你打越多場戰爭，越容易存活嗎？」、「機率不會比較高，但是不想要的不要勾」、「精確來說，是如果有用不到的券，開獎順序又在用得到的券前面，建議不要勾前者，這樣後者的中獎率比較高」。

第一周中籤身分證號/統一證號末碼。(圖/截自振興五倍券官網)

第一周抽籤結果接連開出，「97」成為熱門尾數，相繼被國旅券、農遊券、動滋券抽中，不過根據《振興五倍券共通平台》說明：「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。」

例如，尾數「97」已經先中了國旅券，就算有後來中了農遊券、動滋券，但對於全部勾選的人來說，只能領取國旅券，如未使用，視同放棄，不得選擇其他部會加碼券。因此，唐鳳建議，從博弈理論來看，如果7種券都想要，就全勾；如果只有部分比較想要，那就只要勾選比較想中的加碼券就好。