鍾孟宏今分享新片《瀑布》的拍攝幕後故事。（羅永銘攝、場地提供：JR東日本大飯店）

鍾孟宏新作《瀑布》入圍11項金馬獎，其中飾演母女的賈靜雯和王淨皆入圍影后，他分享演員是一時之選，不過這次他單看照片就決定好人選，他受訪坦言開拍當天心中疑慮大，「這2位是我完全沒合作過，拍攝那天我都不太敢開機，一直在等這天過完，因為我不敢面對，感覺就像要翻牌了，賭注多大」，還好他越拍越有信心，「因為2人的相處真實到就像看她們的生活」。

《瀑布》被稱作是鍾孟宏最溫柔的作品，他自認5年前的自己是個「很王八蛋」的人，「《一路順風》讓我人生非常挫敗，那晚在金馬獎全面落敗，雖然慶功宴人非常多，但那天我真的滿悶的，我還跟小孩說，很不好意思讓你們坐一個晚上」，他也意識到觀眾不能被改變，能改變的只有自己。

他說，在《一路順風》後最大的改變，就是再也不拍廣告掙錢，連李安都關心他：「你不拍廣告怎麼辦？」他說，李安的眼神溫柔，明明年紀差10歲而已，看起來就像是父執輩一樣，「他一直鼓勵我說，要把瀑布的流水聲音要做出來，聲音很關鍵」。

《瀑布》製作費約7000萬，鍾孟宏表示最大的花費是花在賈靜雯母女的家，光是搭景就花了很多心力，家具挑選也不馬虎，整間屋子可直接入住過生活，甚至能烤肉，後段有失火戲，家具和衣服都實際水淋火燒，美術設計真實到位。該片22日至24日口碑場上映，29日正式登場。