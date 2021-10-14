由浙江省人民政府主辦的辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典，今天（14日）在縉雲黃帝祠宇隆重舉行。大陸政府官員、台灣同胞、海外僑胞、社會各界代表等300多人參加了現場祭典。

上午9時50分，祭典司儀宣佈祭典正式開始。全體參祭人員肅立，9位號手莊嚴嘹亮的5響長號聲拉開序幕，緊接著擊鼓34響、撞鐘15響，代表34個省、直轄市、自治區、特別行政區和全世界15億海內外中華兒女對中華民族的人文始祖軒轅黃帝的崇敬之情。

主祭人盥手後向軒轅黃帝依次敬上高香、敬獻花籃、敬獻美酒、恭讀祭文。全體參祭人員向軒轅黃帝行三鞠躬禮。祭典在氣勢恢宏的高唱頌歌和樂舞告祭中圓滿禮成。

辛丑（2021）年中國仙都祭祀軒轅黃帝大典以「四海同心祭始祖，共同富裕啓華章」為主題，結合當前疫情防控形勢，精簡參祭人員，採用「線上線下」相結合的方式舉辦，並全力推廣中國仙都黃帝祭典網絡祭祀平台，邀請全世界華夏兒女在網上參與獻花、祈福等互動活動。

系列子活動豐富多彩。黃帝文化學術研討活動，邀請了大陸全國知名專家學者參加，進一步挖掘黃帝文化的時代內涵；「慶豐收」系列活動，展示縉雲燒餅等鄉愁富民產業發展成果，展示展銷浙江的農特產品。此外，還有海峽兩岸交流系列活動，包括海峽兩岸交流基地授牌儀式、「『縉』在咫尺，『雲』架兩岸」相約縉雲交流會、兩岸農業文創交流活動等。

縉雲縣是全大陸唯一以軒轅黃帝名號命名的縣，是「中國南方黃帝祭祀中心」、「中國南方黃帝文化輻射中心」和「中國南方黃帝文化研究中心」。

據專家考證，縉雲仙都祭祀軒轅黃帝始於東晉年間，距今已有1600多年的歷史。1998年，縉雲重建了盛唐風貌的黃帝祠宇並恢復公祭軒轅黃帝典禮，此後每年，由麗水市人民政府或縉雲縣人民政府主辦祭祀典禮。

2011年，「縉雲軒轅祭典」入選第三批大陸國家級非物質文化遺產代表性名錄。2014年，其成為浙江省經黨中央、國務院批准保留的節慶項目。今年7月，經大陸全國清理和規範慶典研討會論壇活動工作領導小組批復，同意中國仙都祭祀軒轅黃帝大典主辦單位變更為浙江省人民政府，一年一屆。至此，浙江縉雲與陝西黃陵、河南新鄭形成了三地共祭、層次相當的全國軒轅黃帝祭祀格局。