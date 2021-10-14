前新聞主播簡立喆日前上高點綜合台《震震有詞》聊及與前夫閃婚、5年後離婚的過程，她透露離婚後才驚覺原來前夫在還有婚姻關係時早已外遇，還帶著女兒一起跟外遇對象約會，並要女兒稱呼對方「姑姑」。

簡立喆表示當時前夫在上海經商，交往期間他總無時無刻都發簡訊告知行蹤，每個週末都回台灣，各種甜蜜的舉動給了她十足的安全感，「看對眼陷入熱戀，再多簡訊都不覺得煩。」加上對方不是高帥類型，外表讓她很有信任感，於是在前夫的精心設計橋段下答應求婚，「雖然當下有一秒閃過才交往2個月，會不會太快結婚的念頭，但當時被氣氛沖昏頭，便決定答應對方。」

而婚後前夫的貼心行為卻在一夜之間消失，她說「婚前旅行時，他擺放衣服鞋子都很整齊也很愛乾淨，但在婚後卻是亂丟一通。」沒想到前婆婆竟說：「他是為了讓妳趕快愛上他嫁給他，才表現出最好的一面，不過他已經是我們家族最好的男生。」回想起來，簡立喆說前夫當時圖的應該是有個跟他在上海一起打拚的伴。

婚前甜蜜但婚後前夫開始行蹤成謎，問他幾點到台灣連他自己都不知道，簡立喆說：「懷孕初期他會貼心呵護，但到了中後期，他產檢只去過一次，無論去哪都是司機陪著我。」常常讓她覺得「我明明結婚了，但要做什麼都要自己一個人，比單身還單身。」孩子出生後前夫更是直接夜不歸營，兩人在生活沒有交集下，前夫一句「也許我們當朋友比較好。」 簡立喆驚訝：「那你是要離婚嗎？」沒想到前夫直接回答：「這未必是一件壞事。」

5年的婚姻在經歷半年的離婚過程劃下句點，離婚後公公的遺囑上分配遺產給簡立喆，對方家族希望她放棄繼承，但她不假思索就放棄，她說：「即使跟財富擦身而過，但我沒有後悔過這個決定。」

簡立喆說前夫還曾帶著女兒跟外遇對象約會，並且要女兒稱呼對方「姑姑」，而且兩人談話中前夫曾提及他跟對方已經交往2年，她才驚覺原來前夫還沒離婚時已經外遇，律師林明忠表示：「即便雙方已經離婚，但對方是在婚姻關係中外遇，知悉之後的兩年內、該事實發生在10年內都可以訴請侵害配偶權。」

最後簡立喆也提醒大家，「愛情會讓人盲目，但身旁的親友會看得清楚，把自己擺在優先多思考，像我就是當時太努力把自己變成迎合前夫的模樣，而忘記了自己！」