俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天告訴美國媒體CNBC，談論他可能的接班人選會「破壞」俄國政治體系穩定，並表示，他尚未替自己的未來作出任何規劃。

現年69歲的蒲亭將在2024年結束當前總統任期，他在訪問中拒絕透露，是否打算屆時續留克里姆林宮（Kremlin）。

蒲亭告訴CNBC：「談論這件事會破壞局勢穩定。局勢必須安全且穩定，來讓權力結構和國家結構以自信的方式運作，並沉著地展望未來。」

已擔任總統或總理超過20年的蒲亭雖表示，他可以再次合法競選總統，但又表示，他尚未作出任何決定。他說：「我寧願不去回答這類問題，距離下次選舉還很久。」

俄國當局去年通過憲法修正案，使蒲亭可在2024年總統任期結束後再選兩任，以一路掌權至2036年；反對派人士則批評，蒲亭計畫「作一輩子總統」。

不過有些政治學者並不排除蒲亭在不久後未來下台的可能性，並指俄國精英內鬥的跡象已大增。