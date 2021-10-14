大陸前首富萬達集團創辦人王健林在所有大陸富豪們一面風聲鶴戾下獨樹一格，不僅在房地產業及早瘦身躲過風暴，還在許多富豪對「共同富裕」政策的疑慮下開展與知名民族工業中國第一汽車集團高調合作。在許多打滾於社會主義市場經濟的政治與經濟玩家來說，這一招手段之高、眼光之準、決斷之強令人欽羨。這項被稱為是政治正確兼顧商業利益的合作案，將成為萬達集團減輕地產資產負擔後輕車快馬的企業發展新方向。

極為知名的中國一汽集團是大陸汽車工業的標竿，歷代中共領導人所乘坐的國產「紅旗」汽車正是該公司最知名的產品。時至今日，中共領導人在正式場合─例如國慶閱兵大典上─所乘坐的汽車，仍是該公司的大紅旗。

《多維新聞》報導認為，王健林選擇自帶政治正確光環的紅旗，可謂煞費苦心。而在時間節點上，公開合作消息選在萬達商管赴港上市前的微妙時刻，王健林這一招，顯然有其更大企圖。

報導說，萬達董事長王健林高調露面宣佈要和中國第一汽車集團合作，並親自帶頭把萬達高管的座駕全部換成中國大陸民族品牌紅旗汽車。他還強調，這不僅表達對國產品牌的信任和對民族品牌紅旗汽車的信心，更是對「中國製造」的支援和信念。當然，這樣的表態兼具商業利益與政治正確的雙重考慮，在前所未見的大環境變化下，這位商場老手展現出外界極為佩服的高段招數。

報導指出，近年來，王健林的商業帝國遭遇波折，坊間對其傳言或者謠言甚多，包括王健林的房地產帝國早就成為「負資產」，萬達在加快將資本轉移到海外以及其本人遭中國官方限制出境等等。2020年，受到疫情影響，萬達房地產和影視雙雙出現虧損。而福布斯也以140億美元的淨資產，將王健林排在2020年中國億萬富翁榜的前十名之外。事實上，早在新冠疫情爆發之前，王健林便已從公眾視野中淡出。

王建林的最新動向表明繼恒大等房產企業開始造車之後，萬達也進入了汽車行業。但是與許家印的恒大深陷債務泥潭不同，萬達儘管遭遇困難，但王健林在關鍵時候的決策卻讓萬達避免了觸雷。中國房產企業高負債發展不是秘密，但2017年時，敏銳覺察到嚴厲監管下房產好時代已經過去的王健林，將旗下13個文旅項目和77家城市酒店的股權分別出售給融創和富力集團，減債超千億人民幣。後來，其又多次拋售海外資產回籠資金，在一年多時間裡，萬達清償了2158億元人民幣的債務，並結合國資委資金將企業更名為「萬達商管」，不再經營房地產開發。現在回頭看來，王健林的「去杠杆」和「去地產化」、給萬達瘦身的決策，就顯得明智而高瞻遠矚。

報導表示，萬達歷史上曾多次試圖走上資本市場而未成，這次選擇與一汽合作，正是萬達赴港上市前的微妙時刻。因此今年以來，王健林頻頻露面，與眾多地方省市黨政領導互動頻繁。在經歷了這幾年的起起落落後，原來主張「親近政府，遠離政治」的王健林，似乎也在悄然發生變化。