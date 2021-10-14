勞動部長許銘春14日下午率領職安署同仁，並會同經濟部國營會執行長劉明忠及台電公司董事長楊偉甫，前往大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫工程實施聯合檢查。勞檢結果發現，有開口護欄缺失等22項次違規，總計開罰新台幣27萬元、2處停工。

許銘春表示，鑒於前二年年營造業重大職災增加，勞動部於今年初宣示將110年訂為營造業減災加強年，要求各勞動檢查機構提升監督檢查量能，勤查嚴罰，為強化公共工程安全衛生管理效能，特列管全國重大公共工程辦理聯合檢查。本次聯合檢查共計違反22項、停工2處、罰鍰新臺幣27萬元，主要違反內容為高處作業未設置防墜設施及移動式起重機外伸撐座沉陷等(相關缺失詳如附圖)。 許銘春說明，本工程屬國家能源政策之重要建設計畫，因工程規模龐大、內容複雜、專業分工繁瑣及施工期間長等因素，發生職災風險較其他營造工程高，因此勞動部職業安全衛生署展開深入及全面性檢查，以督促施工團隊加強施工安全管理，防止職業災害發生。本次聯合檢查發現安全衛生管理優點部分，勞動部予以肯定，期許工程團隊持續精進提升；至檢查發現缺失部分，將依規定予以停工及罰鍰處分，同時強調「處分不是目的，改善才是重點」，呼籲公共工程主辦機關應督導事業單位確實作好安全衛生管理，確保每一位勞工工作安全。

許銘春於今日率隊檢查該工地安全衛生實施現況，也關心詢問現場外籍移工之工作及生活狀況，並感謝本國勞工及外籍移工共同為我國國家建設的努力。此外，許部長表示，已要求勞動檢查機構持續勤查嚴罰，守護工安勞檢不鬆懈，並提醒全國工程目的事業主管機關記取過往公共工程重大職災之教訓，持續投注工安資源，督促所屬工程施工團隊提升安全衛生管理水準，以為民間工程表率，引領民間工程一齊朝零職災目標努力。