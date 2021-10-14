前身為500 Startups的早期創投基金500 Global，14日宣布在台灣公布培育的20家台灣及國際新創公司，將第一次在Demo Day公開給全球投資市場。

從500 Startups時期，從矽谷起家的創投團隊就有獨角獸搖籃稱號，根據500 Global的公司資料，目前投資組合中包括33家價值超過10億美元的新創事業，和120家企業價值超過1 億美元的團隊。國發基金亦是500 Global的金主之一，因此設有台灣辦公室，並與科技部 TTA 加速器有合作關係。

500 Global表示，10/22登場的Demo Day中，出場的20家新創團隊，是從200份申請資料中挑選出來，共計13家台灣團隊、7家國際新創公司，分別來自美國、加拿大、印尼、瓜地馬拉、香港和澳洲的創辦人。新創事業的領域，有數位行銷、健康醫療、觀光旅遊、及教育科技等，多能利用大數據和AI作為業務流程的簡化。

500 Global參與台灣的早期新創育成與投資，不只是挖掘台灣創業創新人才，也協助能希望國際早期新創公司能到台灣拓展業務，透過500 Global的國際業師進行輔導訓練，在銷售行銷實務及募資籌備等方面，進行嚴謹的培訓。