巴西9月咖啡出口暴跌 23:052021/10/14 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西咖啡出口商協會Cecafe公布，受到貨櫃短缺與其他物流因素影響，巴西9月咖啡出口較一年前同期暴跌26.5％，降至310萬袋（每袋60公斤）。其中阿拉比卡咖啡豆出口年減24.9％，羅布斯塔咖啡豆銳減51.8％，不過研磨咖啡和即溶咖啡出口年增10.1％。 航運與供應鏈挑戰困擾全球產業多月，Cecafe表示，情況至今仍未好轉。 9月新增信貸、社融 遜預期 屏東縣財政連續7年正成長 縣政表現更亮眼 #咖啡出口 #Cecafe #咖啡豆 #巴西 #咖啡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》思愛普、LVMH強業績 歐股彈升0.7％ 10:192021/10/14 財經 燁輝、盛餘 9月齊高歌 04:102021/10/14 證券．權證 台新銀Richart Life攜手路易莎推獨家限量優惠 15:432021/10/14 生活 宏碁發表新品 瞄準防疫、環保 04:102021/10/14 產業．科技 《國際經濟》續漲創新高 韓9月進出口物價指數再升 10:022021/10/14 財經 《韓股》那指收紅 韓股續揚 11:102021/10/14 財經 苗栗縣刑大破獲毒果汁包製毒集團 遏阻毒害3萬人 13:562021/10/14 社會 軒郁9月營收 年增4.82％ 04:102021/10/14 投資理財 甜點也搞怪 5星飯店推萬聖節限定版「甜點九宮格」 20:452021/10/14 生活 限電風暴未歇、電價漲聲又起 陸股宜維持謹慎保守操作 13:282021/10/14 財經 7-ELEVEN幾點了咖啡館 鍍金 04:102021/10/14 時尚消費 財經熱門新聞 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 逼台積電交機密！ 專家狂酸美裝受害者 曝這招解決晶片荒 - 財經 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 1間中古電梯大樓vs3間老公寓 哪個賺？網一面倒：想也知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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