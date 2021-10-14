巴西咖啡出口商協會Cecafe公布，受到貨櫃短缺與其他物流因素影響，巴西9月咖啡出口較一年前同期暴跌26.5％，降至310萬袋（每袋60公斤）。其中阿拉比卡咖啡豆出口年減24.9％，羅布斯塔咖啡豆銳減51.8％，不過研磨咖啡和即溶咖啡出口年增10.1％。

航運與供應鏈挑戰困擾全球產業多月，Cecafe表示，情況至今仍未好轉。