上星期，29歲的詹姆斯‧P‧穆爾特(James Phillip Mault)因1月6日衝撞與闖入國會山莊而被逮補，他是現役美國陸軍士兵，在布拉格堡(Fort Bragg)服役僅半年。

星條旗報(Stars and Stripes)報導，穆爾特被指控犯有多項聯邦罪行，包括攻擊、拒捕、抵抗，使用危險武器造成執法者受傷、在國會大廈內行為不檢等等，他於10月8日在北卡羅來納州東部法院首次出庭。

布拉格堡發言人布奇諾上校(Col. Joe Buccino)證實此事，他是在10月6被基地裡被捕。

布奇諾說，「穆爾特是在5月從軍，所以事件是在他當兵之前，因此他不會面臨軍法與加重審判。」

根據搜證影片，穆爾特向國會大廈的執法人員噴灑化學藥劑(防狼噴霧器)，企圖阻止他們前進，整個過程被警察的隨身記錄器拍攝下來。

他還拆除路障，方便其他抗爭者進入。

儘管他的行為已被隨身記錄器和國會大廈的監控攝影機都捕捉了，但是當聯邦幹員於 1 月 18 日首次聯繫他時，他矢口否認所有的犯行，辯稱他是被人群擠著走的，而且拒絕進入國會大廈。

然而，穆爾特很早就被指認，因為他當天戴著頗顯目的安全帽，帽上貼著他原本工作地-羅徹斯特鋼鐵工會貼紙，之後他的身分被一位匿名消息人士提供給調查人員，聯邦幹員找到穆爾的母親，展示她兒子在國會的茲事照片時，他的身分得到確定。

新聞稿稱，自 1 月 6 日以來的8個月裡，已有600 多人因當天的茲事被捕，至少有 185 人被控襲警、妨礙執法等罪名審理。但是一般認為，當天參與暴亂的可能超過1千人，這對美國檢調與司法都是很大的挑戰。