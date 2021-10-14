對於藍營質疑高雄鹽埕區城中城大樓發生大火，邱議瑩卻在臉書發文挺陳柏惟一事，邱議瑩晚間在臉書道歉，因為該圖文為辦公室小編在前一天就已經製作完成並排程時間，今日上午忙於質詢準備工作，小編一時不察忘記將原來的排程取消所致。

高雄鹽埕區城中城大樓凌晨發生大火，46人確認不幸身亡。國民黨文傳會主委凌濤痛批，高雄大火凸顯出民進黨全黨無心施政，持續鄉愿護航，即便凌晨就發生高雄大火這等慘劇，民進黨高雄立委邱議瑩第一時間竟然忙於宣傳台中反罷免刪Ｑ活動、發文自拍。

而號稱關心高雄市民的綠營側翼團體「Wecare高雄」，則在第一時間忙著發文反罷免陳柏惟，讓人民傻眼的是難道民進黨的高雄政治人物，把台中的罷免活動看得比高雄的人民還重要？

民進黨高雄立委邱議瑩晚間在臉書致歉，她解釋因為該圖文為辦公室小編，在前一天就已經製作完成並排程時間到FB粉絲專頁。而今日上午時間立法院經濟委員會正忙於質詢的準備等工作，小編一時不察忘記將原來的排程取消，發現該發文在此時間點並不妥適後，隨即將此文下架。

邱議瑩表示，在此致歉的同時，也希望高雄一切平安，以救災及後續援助為第一優先，天佑高雄。