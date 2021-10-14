丁寧在片中飾演成熟性感的色情按摩女郎，和林柏宏有親密對手戲。（電影《青春弒戀》提供）

丁寧繼《幸福城市》獲得金馬女配角後，再與導演何蔚庭合作《青春弒戀》，為她量身打造情色按摩女郎的角色，天天以酒精麻醉自己，逃避夫離子散的現實。首次與丁寧合作的林柏宏透露，第一天進片場就看到她只穿一件單薄性感睡衣，自在地在現場走戲，畫面衝擊他，讓林柏宏忍不住驚嘆問：「丁姊妳只穿這樣？」

對於飾演的角色「蕭姊」，丁寧哭笑不得表示：「蕭姊她的職業看起來就是不太對勁，但是她所做的很多行為，卻是很多給既定概念正常的人，不會去做的事，她亦正又亦邪，剛好踩在好與壞的中間點，這點讓我覺得是這個角色最迷人的地方。」導演何蔚庭也表示此次與丁寧合作與先前在《幸福城市》時完全不同，他笑說：「剛開始第一天我覺得她在亂演，可是她演的比《幸福城市》還鬆還好看！」

丁寧認為：「畢竟我們電影不是在講王子跟公主之類的美好童話，裡面有著很多的黑跟白、對與錯，但也沒有絕對的好跟壞。《青春弒戀》這部電影要告訴大家的就是『不要妄下斷語』，不要輕易的去批評、責罵或是審判一個人，我們都太喜歡去審判別人，這整個網路簡直就是公開審判的場合，這部電影就是在告訴你不要去做這樣的事，因為你永遠不知道每件事背後發生什麼事。」

首次與丁寧合作的林柏宏表示，從第一次在拍攝現場遇到她就印象深刻，更說丁寧在現場散發的自在，反而是兩人合作時的助力，「當你的對手越自在的時候，你自然就可以跟著他的流動去表演，反而更少顧慮，可以專注在感受彼此。」《青春弒戀》將於11月19日在台上映，11月12至14日提前一週加開口碑場。