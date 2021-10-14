女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美外型、G奶火辣身材，個性率真不做作，受到許多粉絲喜愛，近日她在社群網站曬出近照，呼籲大家一起環保愛地球，就被不少網友發現她暴瘦一圈。

照片中，熊熊穿著回收塑料做的衣服、天然稻穀廢料做的拖鞋，要大家一起愛護環境，而畫面裡，熊熊之前較為肉肉的臉蛋消風了，不但下巴變尖，身形也明顯消瘦許多，穿著短裙熱褲，更是可看到她瘦成筷子腿，整個人瘦了一大圈。

熊熊臉蛋、身形都消瘦一圈。（圖／翻攝自IG）

熊熊近照曝光後，吸引粉絲湧入關心留言「看起來比之前瘦了好多」、「阿熊變瘦了」、「瘦了很多，小心身體」、「一起愛地球」。

熊熊揮別去年私密片外流風波後，日前曾登上脫口秀節目《炎上BURN》勇敢拿這件事自嘲，高EQ受到多網友讚賞，但事後她分享作客《炎上》的心情，坦言其實一度猶豫想退縮，原本想問來不來得及退出，卻得知票賣完了，才只好硬著頭皮豁出去，可她參加完節目，就有感發現「講完的當下，同時也放下了」，透露坦然面對痛處後，酸民反而變少，自己也對酸民的言論不那麼在意了。