立委傅崐萁今（14）日下午於立法院經濟委員會質詢農委會主委陳吉仲時痛批，近日圓規颱風外圍環流造成花蓮重大災情，農委會竟提前撤除多條土石流潛勢溪流警戒，造成農業損失慘重，土石流致農路、道路多處坍塌中斷，他前天發文邀農委會副主委至花蓮現地勘災卻遭推託敷衍，而今日陳添壽副主委卻在未事前通知縣政府及立委辦公室的情況之下，偷偷摸摸至花蓮視察，他嚴厲譴責農委會，藐視立委及不尊重花蓮縣政府。

傅崐萁指出，圓規颱風外圍環流影響，花蓮受連日豪大雨侵襲，導致花蓮多處災情，花蓮縣170條土石流潛勢溪流，原農委會水土保持局發布113條紅色警戒，47條黃色警戒，但大雨尚未停歇，農委會水保局卻突然在前天撤除多條警戒，讓地方政府及民眾難以預防！另外，圓規外圍環流強風豪雨造成花蓮農業損失慘重，多處農路坍方、多條主要道路中斷，他前天特別發文邀請中央農委會指派副主委等相關官員昨日上午至花蓮地區勘災，遭農委會推託拒絕，僅派農糧署花蓮分署長出席，詎料農委會副主委陳添壽竟偷偷摸摸於今日上午突至花蓮視察，更未通知花蓮縣政府及立委辦公室。

傅崐萁強烈譴責農委會，中央政府與地方政府應該是合作關係，立法委員代表民意是中央與地方的橋樑，救災更應不分黨派，團結協助人民解決問題，農委會勘災、警戒像做賊，偷摸、鬼祟慢半拍，他未來將更嚴厲監督農委會各項施政。