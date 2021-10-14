高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，目前造成46人死亡、41人輕重傷。台北市議員羅智強指出，台灣死亡最慘重的二次公安事件，都發生在高雄，質疑是因為在民進黨長期執政下，高雄幾乎已無問責機制。

羅智強14日在臉書貼文表示，近20年來，台灣死亡最慘重的二次公安事件，第一慘是這次的城中城大火，奪46命；第二慘 是2014年的高雄氣爆，奪32命，都發生在高雄，都發生在民進黨執政下，你覺得是巧合、是命運嗎？不是的，是因為民進黨長期執政的腐敗，高雄幾乎已無問責機制，反正今天公祭明天忘記，死再多人，官繼續升，你覺得這樣的悲劇會結束嗎？

羅智強稍早也PO文感慨說，高雄城中城大樓，離他的母校中山大學不遠，以前他也會騎車經過，還記得當年的繁華；之後，城中城大樓成為弱勢族群一個不安全的避風港，今天的大火，不是一棟大樓，或者一個城市的問題，而是社會上的弱勢，為了便宜的租金，寧願「拿命去拚」，遇到再說；而公部門也不知該如何處理，視若無睹。為亡者哀悼，為傷者祈福，高雄加油，台灣加油！

有網友回應說，「今天又是重陽節，往生了那麼多無辜者，願逝者安息，執政者應該好好的查清楚，不要再推卸責任。」