受惠台中捷運綠線上路，交通便捷、建設利多的重點區域北屯區，各項利多加持下，人口大量移入。（盧金足攝）

大城營建機構董事長特助賴亮成表示，大城營建機構，旗下的上櫃品牌「台灣亞銳士」，今年更名為「大城地產」。（盧金足攝）

看好北屯發展，台中市敦富路與敦富12街口的「大城迎好事」，吸引很多首購族和換屋族。（盧金足攝）

國內疫情漸平穩，房地產推案量百花齊放，吸引很多首購族與換屋族，剛性需求增多，尤其甫通車的台中捷運綠線與大型商場進駐的北屯區，人口移入熱絡，帶動建案銷售量，台中機捷特區，坐擁市府重大建設到位的優勢，加上大量綠地公園，成為購屋指標區。

被譽為北屯「廍子王」的大城建設，土地庫存遍及台中7期、台灣大道、文心路沿線、洲際棒球場商圈等地，其中廍子地區親民房價的建案，是很多首購族脫離無殼蝸牛的熱門選擇。

大城營建機構董事長特助賴亮成表示，大城營建機構深耕台中30多年，旗下的上櫃品牌「台灣亞銳士」今年更名為「大城地產」，用心經營建築品牌，投入建築業多年，抱持初心與專業。

「一路從7期、8期、12期到北台中百億繁星住宅計畫的開拓者」，賴亮成說，大城住戶從生活中感受以品味美學經營社區，透過社區經營的方式，串連每個社區、每戶家庭成員，凝聚大家對社區的認同度。

面對土地、建材、工資具漲，政府也祭出打炒房政策，現在是購屋的進場時機？賴亮成直言，原物料、工資、運輸成本上揚，台中市為房地產指標城市，近兩年來連續翻漲，黃金地段重新洗牌，交通便捷、建設利多的重點區域北屯區，各項利多加持下，人口大量移入，造就北屯連續8年蟬聯中台灣地區年度累積增加人口最多的鄉鎮市區。

看好北屯發展，位在敦富路與敦富12街口的「大城迎好事」，捷運開通、COSTCO開幕之後，坐擁「一道、二捷、三站、五園、六商圈」，一道為74東西向快速公路、二捷為捷運綠線、紅線；三站是北屯總站、舊社、松竹站；五園包括生態教育公園、自然感官體驗園區、水曲生態、南興、舊社萬坪公園，還有崇德、北屯、松竹、頭家厝、東山、軍功等六個繁榮商圈。

賴亮成指出，推出的建案作品，不只提供首購族購屋圓夢，成家立業後，家庭成員增加，需要換屋時，大城的新建案，繼續成為換屋族的選擇。

土地是建築業推案的首要原料，開發商也四處獵地，大城營建機構董事長賴源釗的覓地哲學，除了超前部署，在起漲點就先購地，評估周遭環境發展的未來性，捷足先登為土地建立庫存，連建案在業界為搶工潮苦惱時，大城採先建後售方式，因應營建人力資源，先打好地基，俟大家急於覓工時，建案進度已經超前。

賴亮成指出，「大城迎好事」邀集國際頂尖大師團隊齊力打造，囊括建築設計大獎肯定，例如全球地產建築設計、IF、紅點設計等獎項，有榮獲國內外建築獎肯定的新銳建築師大容建築-留銘男建築師、國際級橫跨兩岸的豪宅大師「天坊設計-張清平設計師」、獲國際創意設計的自然景觀專業者「翊榕環境設計-尤俊雄」、擅長公共藝術地景「藝術家-王振瑋」等。

建商售屋後，不只軟硬體的後續服務，住戶的經營「圈粉」，也是建案最佳口碑傳達者，賴亮成近年來推動結合音樂咖啡與手作的小森市集、運動兼親子活動的野餐、路跑等，回饋社會的公益活動，住戶親朋好友參與體驗為行銷加分。

大城社區專屬的「大城小食光卡」鏈結住戶與在地優質商家三方互惠共享的平台，如神諭咖啡大城店等，提供生活的美好精神；大城營建機構打造的不只是房子，打造北台中「

生活共享圈」，大城一步一腳印的品牌力，累積成市場上重量級的競爭力。