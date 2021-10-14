許多人怕膽固醇過高，不敢吃海鮮，甚至連蛋都不碰，其實錯了，營養師劉怡里表示，膽固醇也有分好壞，主要應看「升膽固醇指數」，這個數據越高，代表對血管的風險也越大，她並舉出多數人容易忽略的3大隱藏地雷指出，大部分的海鮮升膽固醇指數並不高，反而是常被拿來當清粥小菜的「鹹小卷」，升膽固醇指數竟然比豬大腸還高。

劉怡里在《健康2.0》YouTube影片中解釋，除了注意食材本身的膽固醇之外，許多人都忽略了飽和脂肪酸，將這兩者相加才是「升膽固醇指數」，指數越高，代表對身體的危害也越大。

劉怡里用6種食材舉例，同樣240毫升的全脂跟低脂牛奶，前者的升膽固醇指數是7.41、後者是2.98；豬肉的部分，100公克豬大腸的升膽固醇指數達16.37，但里肌肉只有2.89，兩者就差了8倍之多。

至於多數人都認為膽固醇最高的海鮮，劉怡里指出，事實上大部分的海鮮，若用植物油、少鹽的方式烹調，升膽固醇指數並不高，反而是常被拿來配稀飯的「鹹小卷」，其實升膽固醇指數超高，同樣100公克，白海參的升膽固醇指數只有0.04，但鹹小卷竟高達23.42，比豬大腸還高，對壞膽固醇增加有明顯影響。

劉怡里也提醒，雖然有些人有吃藥控制膽固醇，但若沒有好好控制飲食，藥物也無法發揮太大的效果，強調健康飲食的重要，若不注意高血脂，容易造成粥狀動脈硬化，嚴重的話有可能引發心絞痛，甚至有猝死的危險。