對英軍官兵來說，他們雖能忍受艱苦的作戰環境，卻不能沒有熱茶喝。英國《太陽報》（The Sun）13日報導，英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）在進行長時間海外任務下，遭遇茶包短缺的問題，所幸加拿大盟友適時送上大量茶包，才解決了該艦的士氣危機。

根據報導，「伊麗莎白女王號」航艦打擊群指揮官摩爾豪斯（Steve Moorhouse）准將為加深與盟友的交流，先前登上加拿大皇家海軍「溫尼伯號」巡防艦（FFH 338）進行約90分鐘的訪問；他原先以為會受到加拿大式的款待，結果加方卻意外地準備了正統的英式下午茶。

摩爾豪斯十分感動地表示，他喝了一杯伯爵茶，並享用搭配奶油和果醬的司康；他對「溫尼伯號」艦長雷頓（Doug Layton）中校說：「這真是太棒了，我們那兒剛好把伯爵茶喝完了。」結果在加拿大海軍友情贊助下，摩爾豪斯最後開心地帶著3盒共約1000個伯爵茶包返回「伊麗莎白女王號」。

雷頓笑著告訴「加拿大廣播公司」（CBC），摩爾豪斯返回「伊麗莎白女王號」後，寄送電子郵件向他表達謝意，甚至稱他為「英雄」，雷頓表示：「至少我們幫助了因長期出海物資缺乏而受苦的盟軍單位。」

英國軍隊對茶飲的堅持世界聞名，一名關係人士便告訴《太陽報》，對英國水手來說，出海可以不帶很多東西，但不包括茶飲，強調這是「神聖不可侵犯的」；直到今天，英國陸軍所有戰車和大部分步兵戰鬥車中，都仍備有車載加熱器（BV），讓官兵們能在車內享用熱茶。