總統蔡英文國慶演說後，最新民調曝光！蔡英文總統在今年國慶講話提到四個堅持引發關注，據轉述，民進黨祕書長林錫耀13日在中常會中公布一項最新民調顯示，對於蔡英文總統提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」該觀點有84%民眾支持，此外，民調問及「台灣前途由誰決定？」，有95%的民眾傾向由台灣人民決定。這讓資深媒體人黃暐瀚14日有感而發表示，他看完民調，很認同前民進黨立委沈富雄說的一句話。

前民進黨立委沈富雄。(取自沈富雄臉書)

共機本月初大舉擾台，蔡英文總統在國慶演說中強調「四個堅持」，並首度提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起隱含「兩國論」爭議。大陸國台辦發言人馬曉光13日回應，蔡英文此言是「赤裸裸的販賣兩國論」，不代表台灣主流民意。

國防部長邱國政今天(14日)備詢時坦言，總統的談話他事前不知情。陸委會則表示，中華民國是主權獨立國家，成立比中華人民共和國早了38年，110年來始終屹立不搖。中華民國目前轄區台、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治，總統兩岸互不隸屬的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的台海現狀。

黃暐瀚14日在臉書發文提到，針對蔡總統的「互不隸屬」說，民進黨昨天公佈了民調，顯示84%的民眾支持，9%反對。沈富雄大老說的一句：「如果藍營覺得民調有假，那自己也做一份看看，就知道了」，讓他很認同。

黃暐瀚續指，從國慶談話之後他的看法評論，一直清清楚楚，他分析，蔡總統不走傳統獨派的「台獨」，而是自創路徑，直接「華獨」，用中華民國主權獨立，民主自由，去對比「中華人民共和國」。這當然是「兩國論」，也是「兩中論」，對岸肯定要跳腳的。但對岸跳腳的同時，國民黨也加進來一起罵，是還嫌被民進黨抹得不夠紅嗎？他強調，自己多次主張「維持品牌」與「尋求執政」不同，要先想想清楚。如果想執政，卻與過半民意違背？怎麼執政？