英國知名八卦報《太陽報》（The Sun）日前指出，英國安全部門有證據指出，俄羅斯嘗試派間諜盜取阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）新冠肺炎疫苗的配方，為的就是加強自家的衛星-V（Sputnik V）疫苗。對此，俄羅斯方面已有回應。

報導指出，英國安全部分有證據指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所指使的一名間諜，竊取了牛津大學（Oxford）與阿斯特捷利康共同研發的AZ疫苗的重要數據，包含疫苗注射的研發藍圖。

並指出，英國的安全團隊已經確定疫苗的重要數據被覆蓋了，且是被特工（特務）親自竊取。2020年英國的情報人員就把矛頭對準普丁，認為有「超過95%肯定，俄羅斯政府所支持的駭客攻擊了正在研發新冠疫苗的英國’、美國以及加拿大的機構。」

報導中，英國首相府並沒有回應。英國保守黨議員，同時也是俄羅斯事務專家Bob Seely則表示「需要認真對待俄羅斯與中國的間諜活動。」

針對《太陽報》的報導，《俄羅斯新聞通訊社》則引述克林姆林宮發言人Dmitry Peskov的說法，指出「《太陽報》是眾所周知一份相當不科學的報紙，對於他們的報導我們也同等看待。」報導點出《太陽報》並沒有揭露消息來源，也沒有公開可以讓英國安全部分指稱俄國方面竊取了疫苗的配方的證據。

俄羅斯的國產疫苗衛星-V以及AZ疫苗，都是採用腺病毒載體技術。報導指出，這項疫苗技術存在已經數十年，且AZ採用的是複製缺陷型黑猩猩腺病毒載體；衛星-V則是選用了人類病毒毒載體。不僅如此俄國報導還指出，衛星-V疫苗的有效性達到91.6%；英國AZ疫苗的有效性則只有81.3%，狠狠回嗆了一把。

針對這項爆料，俄羅斯方面大力駁斥。而《印度斯坦時報》（The Hindustan Times）報導，英國安全大臣Damian Hinds對於《太陽報》的報導並沒有正面確認，但在回應《LBC電台》對此事件的回應時，他表示「我無法具體評論，但是聽眾可以合理假設，外國持續不斷想嘗試獲取國內敏感資訊，這涉及了知識產權、科學、商業祕密等領域。不斷嘗試透過網路來掌握這方面資訊的方式，是與過去很不同的。我們需要對此格外警惕。」

他最後點出，如今我們就活在一個有國家會不斷進行工業、經濟上的間諜活動，而且就是藉由網路攻擊來實現的時代。