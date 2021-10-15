新光三越周年慶趕搭振興五倍券大進帳，根據統計，全台15店8日至11日4天，光五倍券就進帳1.5億元，是去年三倍券首4日5000萬元的3倍，助攻包含台北南西店和台中中港店首波6店周慶整體業績成長5％，10月21日至11月3日則由台北信義新天地接力上場。

新光三越台北信義新天地與與百萬粉絲貼圖王人氣王爽爽貓合作7款卡友禮、6款集點送。（吳松翰攝）

新光三越販促部副總謝英明分析，五倍券收券前3名為台中中港店、台北南西店和台南新天地；高雄2家分店因為高雄券再加碼1000元，收券速度最快、成長最高，前3名熱門業種是化妝品、3C、家庭用品和小家電。目前除五倍券、各類加碼券陸續推出，台北市還有熊好券，後勢看好，今年年營收要達800億元更為樂觀。

新光三越台北信義新天地「蘭蔻超極光精露搶購組２大罐+5小罐共250ml」，原價5833元、特價3150元，五倍券獨家滿6000加贈50ml。（新光三越提供）

台北信義新天地4店約有1100品牌，每年改裝3至5個樓層，新光三越營業本部長暨信義營業處處長曹美虹表示，這次第2季和第3季因為疫情無法更動，花1.5個月拚命改裝3個樓層，都選在第4季開，今年共有364個全新品牌首次參與周慶，等於蓋了一棟全新的百貨，可說是最多新品牌的周慶。

4店共130櫃化妝品、550萬特惠組3折起，較前年500萬組增加1成，是史上最多，打出明星保養爆品買1送5；LA MER、HR、DIOR、Sisley等品牌都推出「微奢保養萬元入手」組合；明星商品小棕瓶、小黑瓶、極光水等霸王大容量5折再加贈，備貨較去年增2成。此外，Aesop、SABON等居家香氛保養商品也增加，推出最多新品是香水、髮香，詢問度最高是身體香氛。

新光三越台北信義新天地「Amica波蘭進口八種洗程可洗單層多功能全崁式洗碗機ZIV-629ET」，原價6萬8000元、特價3萬9000，57折。（新光三越提供）

至於，今年家電的「黃金三機」洗碗機、乾衣機、掃拖機，在台北信義新天地上半年皆成長超過2成，周慶最低殺到57折；按摩椅上半年銷售增逾1成，周慶特推按摩椅省萬元，指定商品加贈3000至5000元禮券；也看好潮鞋市場龐大，預計首7日搭配五倍券可賣破萬雙。

新光三越台北信義新天地A11、A8「NIKE x SPACE JAM RENEW ELEVATE ll 聯名籃球鞋」，2500元。（新光三越提供）

周慶期間化妝品單筆滿2000送200、全館累滿5000送500；會員首7日名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆獨享滿1萬送1000。首4日持數位五倍券單筆滿5000最高回饋8500，會員最高可抽5萬元禮券；也可使用熊好券（響購券）消費折抵。

新光三越台北信義新天地A9高因應爾夫運動人口年成長15%、業績成長30%以上在周年慶成立全台最大高爾夫專區。PING時尚銀黑高爾夫球筒，原價2萬2800元、特價2萬520元。（新光三越提供）

曹美虹表示，目前疫情和緩，10月疫苗覆蓋率可望達到7成，「顧客走出來，百貨就有機會，不想出來，也可以線上24小時購物。」首波6店有40位店長、主管為主的銷售達人，台中中港店首周有達人賣保健食品業績衝到300萬元，信義4店也有30位達人，多了銷售渠道，前3季雖小衰3.3％，周慶預購會目前表現持平，周慶目標要與去年60億元持平。