美國能源管理局(Energy Information Administration 縮寫EIA)表示，隨著全球天然氣、取暖油和其他化石燃料的價格飆升，今年冬天美國家庭的取暖費用也將飆升，消費者要為漲價與短缺做好準備。

EIA 在其最新的短期能源展望中表示：「隨著即將進入 2021~22年的冬季，我們看到美國能源零售價格處於多年來的新高位。而且我們假設美國大部分地區的冬天，會比去年略冷，因此美國家庭今年必然將在能源費用上花更多成本。」

將近一半的美國家庭，依靠天然氣來供暖，要是目前能源價錢維持高檔，今年冬天的暖氣費用會比往年增加 30% 。要是今年冬天真的比往年低10%，那麼取暖費用可能會上漲到50%以上。

大約40%的美國家庭靠電力取暖，他們也會多花6%的錢，要是氣溫低於往年，則會多花15%的錢。

EIA 將「取暖季」定義在10月至3月，寒冷冬季的預期，是基於美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的推估。

美國勞工部周三表示，9月份美國消費者價格指數上漲0.4%，前一個月上漲0.3%。因此取暖費用要是再上漲，那麼這個冬天真的不好過。