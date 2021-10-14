日前傳出哈佛大學擬將暑期中文學習專案從北京遷至台北的消息，哈佛該專案負責人亦發表涉及北京語言大學的言論，北京語言大學對此發佈聲明稱，哈佛中文學習專案負責人言論與事實嚴重不符，北京大學語言正與對方進行核實與交涉。

據《多維新聞》報導，美國哈佛大學學生刊物《哈佛克裡姆森報》（The Harvard Crimson）10月7日發佈“哈佛北京书院迁往台北”（Harvard Beijing Academy’s Move to Taipei）的报道。

報導稱，原先設置在北京語言大學的「哈佛北京書院」將從2022年開始改為與台灣大學合作，並且改名為「哈佛台北書院」。10月14日，北京語言大學在其公眾號上發佈聲明稱，近日《哈佛克裡姆森報》10月7日關於「哈佛北京書院遷往台北」的報導，引發社會廣泛關注。其中哈佛暑期學校中文專案主任劉力嘉教授有關涉及北京語言大學的言論，與事實嚴重不符，北京語言大學正與對方進行核實與交涉。

此前，劉力嘉在接受《哈佛紅報》採訪時表示，哈佛大學之所以決定將「哈佛北京書院」遷往台北，並改名為「哈佛台北書院」，是因為北京的協辦方北京語言大學近來態度不夠友善，在為該計畫提供教室和宿舍問題上，疑似有刁難的情況發生。

劉力嘉表示，近年來，該專案在獲得所需教室和宿舍等問題上遇到困難。比如，北京語言大學沒有為學生提供單獨宿舍，而是將他們分在兩個條件不同的宿舍，或是讓學生們一起住到酒店。

她表示，不僅如此，由於美國獨立紀念日恰好是在暑期進修期間，哈佛學生往年都會在7月4號這天舉辦小型派對，大家聚在一起吃披薩、唱美國國歌，慶祝國慶。但從2019年開始，北京語言大學就禁止哈佛師生，在當天舉辦任何國慶相關的聚會，「要求學生不准唱歌、也不准慶祝」。

10月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此回應稱，他不掌握記者提到的有關情況。不過他也表示，中方一貫歡迎外國留學生來華學習進修，高度重視保護留學生的合法權益，積極回應留學生的合理關切和訴求。中方反對任何將人文交流政治化的做法。

大陸國台辦發言人馬曉光也表示，這是「普通的校際交流項目」，僅一個合作項目不能執行下去，不值得大驚小怪及渲染。