新華社報導，中國國家主席習近平14日晚以視訊方式出席第二屆聯合國全球可持續交通大會開幕式併發表題為《與世界相交，與時代相通，在可持續發展道路上闊步前行》的主旨講話，強調五個堅持：堅持開放聯動，堅持共同發展，堅持創新驅動，堅持生態優先，堅持多邊主義。

習近平指出，交通是經濟的脈絡和文明的紐帶。從古絲綢之路的駝鈴帆影，到航海時代的劈波斬浪，再到現代交通網絡的四通八達，交通推動經濟融通、人文交流，使世界成了緊密相連的「地球村」。當前，百年變局和世紀疫情疊加，給世界經濟發展和民生改善帶來嚴重挑戰。我們要順應世界發展大勢，推進全球交通合作，書寫基礎設施聯通、貿易投資暢通、文明交融溝通的新篇章。

第一，堅持開放聯動，推進互聯互通。要推動建設開放型世界經濟，不搞歧視性、排他性規則和體系，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。要加強基礎設施「硬聯通」、制度規則「軟聯通」，促進陸、海、天、網「四位一體」互聯互通。

第二，堅持共同發展，促進公平普惠。各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕。只有解決好發展不平衡問題，才能夠為人類共同發展開闢更加廣闊的前景。要發揮交通先行作用，加大對貧困地區交通投入，讓貧困地區經濟民生因路而興。加強南北合作、南南合作，為最不發達國家、內陸發展中國家交通基礎設施建設提供更多支持，促進共同繁榮。

第三，堅持創新驅動，增強發展動能。要大力發展智慧交通和智慧物流，推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合，使人享其行、物暢其流。

第四，堅持生態優先，實現綠色低碳。建立綠色低碳發展的經濟體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，才是實現可持續發展的長久之策。要加快形成綠色低碳交通運輸方式，加強綠色基礎設施建設，推廣新能源、智能化、數字化、輕量化交通裝備，鼓勵引導綠色出行，讓交通更加環保、出行更加低碳。

第五，堅持多邊主義，完善全球治理。要踐行共商共建共享的全球治理觀，動員全球資源，應對全球挑戰，促進全球發展。維護聯合國權威和地位，圍繞落實聯合國2030年可持續發展議程，全面推進減貧、衛生、交通物流、基礎設施建設等合作。希望各方積極參與中方提出的全球發展倡議。

習近平指出，新中國成立以來，幾代人逢山開路、遇水架橋，建成了交通大國，正在加快建設交通強國。我們堅持交通先行，建成了全球最大的高速鐵路網、高速公路網、世界級港口群，航空航海通達全球。我們堅持創新引領，高鐵、大飛機等裝備製造實現重大突破，新能源汽車佔全球總量一半以上，港珠澳大橋、北京大興國際機場等超大型交通工程建成投運，交通成為中國現代化的開路先鋒。我們堅持交通天下，已經成為全球海運連接度最高、貨物貿易額最大的經濟體。新冠肺炎疫情期間，中歐班列、遠洋貨輪晝夜穿梭，全力保障全球產業鏈供應鏈穩定，體現了中國擔當。

習近平強調，中國將繼續高舉真正的多邊主義旗幟，堅持與世界相交，與時代相通，在實現自身發展的同時，為全球發展作出更大貢獻。中國構建更高水平開放型經濟新體制的方向不會變，促進貿易和投資自由化便利化的決心不會變。中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。中國將繼續推進高質量共建「一帶一路」，加強同各國基礎設施互聯互通，加快建設綠色絲綢之路和數字絲綢之路。

習近平宣佈，中方將建立中國國際可持續交通創新和知識中心，為全球交通發展貢獻力量。

習近平最後強調，讓我們攜手走互聯互通、互利共贏的人間正道，共同建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，推動構建人類命運共同體。丁薛祥、劉鶴、蔡奇、王毅、何立峰等官員參加開幕式。

第二屆聯合國全球可持續交通大會於10月14日至16日以線上線下相結合方式在北京舉行。俄羅斯總統普丁、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫、衣索比亞總統薩赫勒-沃克、巴拿馬總統科爾蒂索、荷蘭首相呂特、聯合國秘書長古特雷斯等應邀以視頻方式發表致辭。171個國家的代表出席了開幕式。