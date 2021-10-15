吳男以480萬元入手的超跑被撞爛左前側車頭，提告求償，竟僅獲法官判賠8萬多元，讓他傻眼又崩潰。（吳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

吳男以480萬元入手的超跑被撞爛左前側車頭，提告求償，竟僅獲法官判賠8萬多元，讓他傻眼又崩潰。（吳姓車主提供／謝瓊雲彰化傳真）

車主好崩潰。南彰化吳姓男子千萬超跑撞爛車頭，對方撞了就跑，提告求償105萬元，竟只獲法官判賠8萬8000元，根本無法支付維修費。彰化地院強調，該跑車已有13年車齡，因此車損必須計入折舊，且事故責任雙方各負擔五成，判決僅需賠償吳男8.8萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，去年12月26日上午8時許，吳男開著新車市價1688萬元的Gallardo LP570大黃色藍寶堅尼超跑，在北斗鎮復興路、光仁街口，與辛男的三菱outlander休旅車發生擦撞，對方發現裝上的是超跑，嚇到加速逃離現場。吳男氣得立刻報警，並將車拖吊到維修廠，由於左前側車頭幾乎被撞爛，經維修廠估價，維修費用加上工錢與稅金共需105萬元，吳男提告請求辛男損害賠償。

辛男坦承肇事，卻辯稱跑車事故後並未減速，還能繼續開，以為車禍應該不遠中，吳男對方沒有求償之意，而超跑損壞程度是否與車禍事故相關，他不清楚；但說詞不被法官採信。

審理法官認為，超跑維修估價單開立日期為今年1月、發票開立日期卻為今年8月，難認是同一事故的維修支出單據，而且這輛超跑是2008年3月出廠，扣除車輛折舊金額後，認定只能請求零件修理費9萬1500元，加上烤漆工錢等合計共17萬6500元；審酌事故起因於雙方駕駛均未注意前車狀況，應各付一半過失責任，因此判決辛男只需賠償吳男8萬8250元。

由於辛男並未投保俗稱超跑險的超額責任險，事故發生後，雙方針對理賠金額調解，始終談不攏。吳姓車主未受傷、不構成肇事逃逸，只能循民事訴訟請求損害賠償，不料法官判賠金額計算方式，連國產車事故恐怕維修金額都不只如此，為了打官司，已經自費105萬元修車的吳男，應法官要求，又額外多付5萬元請業者開立發票 ，沒想到竟只獲賠8萬多元，讓車主崩潰又傻眼。