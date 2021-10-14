宅神朱學恒今（14）日在直播時邀請黃暐瀚討論高雄鹽埕區城中城大火造成46人不幸罹難的事情。不過卻有網友在直播時留言「整天看你們崩潰真的好笑」，朱學恒忍不住暴怒痛批，就是有這種塔綠班，對於死亡絲毫不感到同情，還是人嗎？連基本人性都沒有！

對於有網友在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時留言稱，「整天看你們崩潰真的好笑」，宅神朱學恒忍不住痛罵這位網友，就是有這種塔綠班，直播在講高雄悲劇，結果竟然跑來留言說很好笑，到底有沒有人性？看到同胞在高雄發生不幸，竟然說很好笑？

朱學恒指出，這些遇難的同胞都是一些社會弱勢，有些是失智，有些是高齡長者，塔綠班竟然踐踏這些人性命，對於死亡絲毫不感到同情，還是人嗎？連基本人性都沒有！

朱學恒強調，他不是因為政黨色彩，而是因為不幫這些弱勢的人講話，就沒有人幫他們說話了。

黃暐瀚勸朱學恒，就不要理這些人了。不過黃認為，如果台灣發生這麼大的事情，若還有媒體刻意淡化或是完全不報，把人命當芻狗，連螻蟻都不如，這真是台灣媒體的變態！