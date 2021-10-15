孔劉、裴斗娜主演《寂靜的大海》將在今年年底上線。（Netflix提供）

全智賢、朱智勛主演《智異山》本月23日播出。（愛奇藝國際站提供）

趙寅成、韓孝周、車太鉉主演《Moving》改編自超能力漫畫。（Disney＋提供）

金秀賢、車勝元主演《某一天》將在下月播出。（摘自韓網）

李政宰、朴海秀主演韓劇《魷魚遊戲》觀看數已破1.11億次，佔Netflix全球2.09億用戶的一半以上，成為該平台最受歡迎的劇集，《魷》劇製作費約200億韓圜（約5億台幣），上線3周後已讓Netflix總市值上升28兆韓圜（約700億台幣），證明投資原創戲劇的策略成功，比起以往只購買海外版權，其他串流平台也不約而同砸重金投資原創內容，包括愛奇藝、Disney＋、Apple TV＋都來分杯羹。

Netflix去年宣布將挹注5500億韓圜（約137.5億台幣）於韓國影視作品之中，今年除了《D.P：逃兵追緝令》、《魷魚遊戲》等高評價劇外，目前也以每月1部的頻率，將推出劉亞仁主演《地獄公使》和孔劉、裴斗娜主演《寂靜的大海》等強檔作。愛奇藝也不讓多讓，不僅先前已有《我的室友是九尾狐》等話題劇，更斥資1.5億人民幣（約6.5億台幣），支付60％以上的金額，買下製作費高達320億韓圜（約8億台幣）、全智賢和朱智勛主演《智異山》的海外獨家播映權，日前也公布了包含李棟旭、金材昱等主演的6部自製原創劇，展現對韓劇市場的野心。

甚至下月才要進軍亞洲市場的Disney＋也提前佈局，祭出趙寅成、韓孝周、車太鉉3位大咖主演、製作費高達500億韓圜（約12.5億台幣）的《Moving》。Apple TV＋則有尹汝貞、李敏鎬主演《柏青哥》（暫譯，Pachinko），據悉該劇預算堪比Netflix皇室宮廷劇《王冠》，每季製作費有1.3億美元（約38億台幣）之多。似乎是看準韓劇帶來的高投資報酬率，投下的金額一部比一部驚人，就是希望可以創造出另一部觀看熱潮不輸《魷》劇的夯作。

台灣本土串流平台friDay影音也不讓他人專美於前，雖並非原創劇，但今年下半年也拿到了金秀賢、車勝元主演《某一天》及宋慧喬、張基龍主演《現正分手中》的台灣獨家播映權。在這激烈的串流平台大戰中，OTT業者們紛紛端出超強卡司迎戰，盼能吸引到更多觀眾。