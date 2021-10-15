15年前的南迴搞軌案，凶手李雙全、李泰安為了7100萬的保險金，先破壞鐵軌致火車出軌，再毒殺越南籍妻子陳氏紅琛，整起案件撲朔迷離，最高法院認定李雙全畏罪自殺，哥哥李泰安官司纏訟10年，最後被判刑13年定讞，現仍在服刑，兩人的父親李聚寶因病過世，死前仍堅信兒子清白，全案有如戲劇般曲折。

曾任職台鐵的李雙全，以數十萬的聘金自越南迎娶陳氏，來台後以妻子名義，向多家保險公司投保，2005年5月，與同事黃福來共謀毒殺陳氏，但因黃反悔而作罷，黃後來成為證人，供出搞軌的計謀是受李的指使，獲緩刑4年確定。

南迴搞軌案，更二審李泰安等人判賠5096萬元。(中時資料照）

李雙全並未因此作罷，隔年3月17日晚間，李雙全以「意妥明」迷昏陳氏，李泰安則在南迴鐵路枋寮站附近用鐵槌破壞鐵軌，當火車出軌3節車廂脫落，車上乘客飽受驚嚇，陳氏身上沒有外傷，卻因昏迷送醫救治，李雙全則趁官員慰問後，以酒精、藥物注射到陳氏體內導致死亡，成為出軌意外中唯一死者。

案件峰迴路轉，2天後，陳氏被查出死亡與意外無關，保險公司提出死者投保鉅額保險金的疑點，受益人就是她先生，此時，李雙全卻在住家上吊輕生，留下遺書堅稱自己清白，又痛斥「恨鐵道怪客，希望怪客早日落網」，檢警更查出，李雙全的第2任妻子范氏嬌兒，5年前也在自己院子被毒蛇咬死，案情急轉直下，懷疑與鉅額保險金有關。

檢方偵辦中直指80多歲老父李聚寶是主謀，李家都是共犯，但李泰安、李聚寶與律師面對媒體侃侃而談，高調受訪，甚至挑釁檢警，直到李聚寶91歲因病過世前仍思路清晰，更稱法官為了判決有罪而判決，對當事人是嚴重的折磨，希望法官能明辨是非，勇敢做出無罪判決。

2007年屏東地院認為犯後毫無悔意，依殺人等罪判處李泰安無期徒刑，二審改判徒刑18年，但全案從蛇毒到沒有驗出毒物，法官以全案還有疑點8年來3度發回，經過更一、更二，李泰安分別被判13年與無期徒刑，更延伸出對證據要求更高的標準外，連當時偵查內容與媒體「同步」，違反偵查不公開，都成為專家議題。

今年3月，當年的辯護律師將案件疑點集結成冊，李家是否真的就是搞軌家族？李泰安是不是真的就是鐵路怪客？又成討論話題。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。

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