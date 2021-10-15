被譽為80年代第一美女的龔雪，當年曾打敗劉曉慶，奪下大陸電影百花獎和金雞獎雙料影后，卻在事業巔峰之際急流勇退，有傳言當年她是因被造謠，迫於無奈離開演藝圈，但其實他是和北京大學博士張迅在美國結婚，婚後就專心在家相夫教子，更為了女兒推掉無數片約。

龔雪因受家庭影響，自幼便對藝術感興趣，喜愛書法、繪畫，更愛好表演，以電影《祭紅》出道，之後陸續出演多部作品，都擔任主角，外型清秀、溫柔婉約的形象，讓她受到外界高度關注，更被封為中國山口百惠。

龔雪(左起)、王馥荔、潘紅、劉曉慶是80年代最具代表性的大陸演員。(圖／本報系資料照)

1984年憑著電影《大橋下面》，讓她紅遍大江南北，此片不僅獲得文化部最佳影片一等獎，龔雪也獲得上海電影製片廠舉辦的「1983年度小百花獎」最佳女主角獎，後來又同時獲得金雞獎、百花獎最佳女主角。

不過她卻在1986年無端捲入轟動全國的「上海流氓大案」，當時3名高官子弟利用各種手段誘姦猥褻50多名婦女，其中一名嫌犯在回憶錄更寫出100多名女性名字，其中包含當紅女星，還爆出她姓龔。

這讓外界聯想到了龔雪，即使她多次發聲否認，還請律師登報澄清她和流氓案無關，但仍受到不少人非議，質疑她沒了清白，同年33歲的龔雪在事業巔峰之際，選擇飛往美國與張迅結婚，2年後生下一女張遐，為了陪伴女兒成長，她離開了電影圈，成為全職太太，消失在幕前，除了1993年曾返回大陸參加宋崇導演的電影《股市婚戀》拍攝外，就再沒有任何作品。

68歲的龔雪仍風韻猶存。(圖／翻攝自微博)

和老公定居美國的龔雪，過著安逸的生活，直到2006年才回到上海定居，她透露因為女兒上大學了，她人生階段的主要任務也告一段落，因此選擇回到故鄉，做自己喜歡的事情，而她的女兒雖被指沒遺傳媽媽美貌，但她才華洋溢，畢業美國名校羅德島設計學院，目前是小有名氣的插畫師。