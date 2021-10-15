中央氣象局指出，明(16）日起將有入秋以來最有感的一波東北季風報到，空曠地區低溫下探16度、台北也降至18度。醫師提醒，像這種日夜溫差大、忽冷忽熱的天氣型態，心血管疾病患者要特別留心。除了注意保暖、適時增減衣物外，也要防範溫差導致血管熱脹冷縮，血壓不穩而血管壁破裂或是引發血栓，危及生命。

●溫差是心血管殺手 大增猝死機率

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任潘泓智表示，雖然冬天氣溫低，心血管疾病患者的死亡風險高；但相較於持續性低溫，人體較有足夠時間來適應溫度，反而是忽冷忽熱、溫差大的天氣所引發的心血管危機，更容易被大眾所忽視，引發猝死的風險也明顯增加許多。

中國醫藥大學附設醫院心臟血管系醫師陳科維也指出，依院方胸痛中心的資料顯示，每年入秋至隔年1月急性心肌梗塞人數，平均每月都有接近20人，是7、8月炎夏的1.5至2倍。

潘泓智醫師也指出，在日夜溫差大的時節，門診常見患者抱怨胸悶、胸痛、喘不過氣、冒冷汗等症狀，可能是因氣溫驟降，血管劇烈收縮，若是血管原本就有硬化或狹窄，就有可能導致心肌缺氧、血栓、血管破裂，引發中風、心肌梗塞等重大急症。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●避免溫度變化傷身 生活3細節多注意

在忽冷忽熱的季節，盡量讓身體維持恆溫，是自保的要訣。長春藤預防醫學健康管理林凱信醫師指出，下列3個生活細節可多注意：

1.不宜長時間泡湯：

泡湯過久會讓四肢血管擴張，引發腦血管急症。泡湯後也不要太快起身，因為泡溫泉所導致的血管擴張，容易造成低血壓引發暈倒意外。

2.建議起床再多賴幾分鐘：

林凱信醫師強調，起床時是一天當中體溫最低的時刻，睡覺時長時間躺著沒活動，容易肌肉僵硬，馬上起床會讓血壓急速上升，較容易心肌梗塞。建議醒來後可以先床上動動手腳暖身，活動2到3分鐘再起身。

3.注意室內外溫度差異：

出門前可以準備方便穿脫的輕便圍巾、帽子、外套。也建議出門前先用圍巾圍住脖子保暖20~30分鐘，因為脖子是動脈血管流通的地方，溫暖脖子也會讓身體循環變佳。

除此之外，原本就有心血管疾病及慢性病的患者，也不要隨意進補或大吃大喝。減少鹽分攝取、不抽菸、節制飲酒、規律運動並維持健康體重，都能避免血壓急遽變化，為自己打造安度秋冬的好體質。