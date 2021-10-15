42歲婦女與丈夫從事性行為時常有不適與疼痛感，平時伴隨有頻尿且偶爾下體會散發出難聞異味，因而與丈夫發生摩擦、導致婚姻不順遂，於西醫婦產科內診時，檢查陰道中竟有一顆兩公分肌瘤從子宮頸跑出來，婦產科醫師建議開刀切除。

她害怕開刀轉往中醫診所就診，經過下腹部針上艾灸與電針相互搭配，並服用中藥調理改變子宮環境，平均每星期回診一至兩次，治療期間頻尿以及下體散發異味的症狀漸漸減少，經由中醫針灸酌加中藥調理約2個月後，性交疼痛的狀況與生活品質明顯改善。

●肌瘤症狀攸關生長位置 大小並非手術決策點

周宗翰中醫師說子宮肌瘤在女性非常常見，症狀通常與肌瘤所長的位置有關係。

長在子宮內層，靠近子宮腔的肌瘤特別容易有出血症狀；長在子宮外側的肌瘤，症狀較少或是根本沒有任何感覺，極少數女性肌瘤會從子宮頸跑出來塞在陰道，甚至跑到陰道外面，這樣的狀況就有可能造成所謂的性交疼痛。

據統計，40 至50 歲女性罹患良性子宮肌瘤比率最高，可達50%至77%之多，在臨床上子宮肌瘤絕不是以它的大小來決定是否需要開刀，而是以症狀決定，手術可以將其當作最後手段，其實還有許多替代性的療法性的療法可有效的減輕患者病症。

●子宮環境未改善 手術切除後仍易復發

周宗翰醫師表示，良性肌瘤在一般人的認知中，認為是常吃冰冷的食物造成，但是中醫講求辯證論治，在每一種病症的基礎下都要先區分寒熱，觀察此患者下體常常散發難聞氣味加上喜食烤辣炸等溫燥食物，其肌瘤是屬於子宮濕熱導致的子宮肌瘤。

周宗翰醫師說中醫的強項在於改變身體的環境，子宮的環境如果讓肌瘤容易生長，不管開幾次刀都一樣會復發，臨床上復發的時間快則半年，慢則兩年，子宮就像土壤一樣，不要讓肌瘤繼續復發，應該是要改變土壤環境讓肌瘤不適合在這個環境下長大，進一步讓肌瘤慢慢自己萎縮，而不是琢磨專注在拿掉肌瘤上面，中醫針灸與中藥調理，可以改善身體的氣血循環，通調身體的水分代謝，進而使因肌瘤壓迫膀胱導致的頻尿或是其他症狀獲得減輕。

●性交疼痛原因多 找對病因中醫改善

周宗翰中醫師也表示性行為應該是愉悅的，不應該會疼痛，造成性交疼痛的原因很多，要一一排除與鑑別診斷，包含停經婦女因女性荷爾蒙減少而導致陰道萎縮、前戲過短導致陰道缺少潤滑液、因緊張焦慮所產生的陰道痙攣、陰道黴菌、細菌感染發炎、骨盆腔發炎、卵巢囊腫、子宮內膜異位症或是皰疹或菜花等性病也會導致。

其實只要找對病因，多數性交疼痛都可藉由中醫方式治療。常有女性的私處較脆弱，在治療期間若是擔心性行為發生時會有疼痛的現象，可將潤滑液塗在陰道內或外陰部，幫助潤滑降低因摩擦所引發的不適，或是採取「女上男下」的姿勢，由女方控制深淺與力道也有助改善疼痛。

●私密處有異味 勿自行用清潔劑灌洗

周宗翰醫師表示此患者治療前，私密處常有腥臭味的狀況，同樣的也是陰道的環境出了問題，陰道常常反覆的細菌感染，問題出在陰道的酸鹼值與患者自身的免疫系統也有關係。

陰道在正常情形下是弱酸性(PH=4.5之下)，當女性自行以熱水或以肥皂、清潔液清洗私密處時，雖能因短暫刺激減低搔癢感，由於水或是清潔劑沖洗時反而會改變陰道PH值，反而造成不好的細菌或黴菌更加滋長，讓陰道感染情形更加嚴重。

除了中藥調理外，民眾也可以自行使用水稀釋天然檸檬汁，比例檸檬汁與水約為1:4來坐浴改變陰道的環境，原則上以沒有刺激感為主，也可多做骨盆運動，下腹部的運動可以有效改善子宮的血液循環，對於肌瘤的治療也有幫助。