術中醒覺是指病人在手術後，回憶起自己在全身麻醉時的情景。振興醫院教授級主治醫師蔡勝國在《麻醉真相》書中指出，看到這邊一定會有疑問：「手術麻醉中為什會發生這種『術中甦醒』呢？這是發生機率很高的狀況嗎？」以下是重點書摘：

根據「麻醉中甦醒註冊網站」的登錄數字，術中甦醒的發生率約為0.1 ∼ 0.4%，也就是每千名被麻醉者，只有1 ∼ 4 例會發生麻醉中甦醒的不良事件。

至於造成麻醉中甦醒的原因，主要與「麻醉不足」及「藥物使用不當」有關，例如進行全身麻醉時，普遍會使用「吸入」及「靜脈注射」兩種麻醉方式。但根據文獻報吿，使用靜脈麻醉而發生術中甦醒（國內為1.1 ∼ 1.94%，國外為1.94%）的機率，遠高於使用吸入式麻醉（國內0.0095%、國外0.44%）１。

為何「靜脈麻醉法」時，容易發生術中甦醒？靜脈麻醉注射具有「安眠」及「止痛」的效果，但如果再伴隨使用肌肉鬆弛劑，則因病人不能動，所以兩種用藥的藥量有時可能被低估，極易引發「術中甦醒」的情況發生。

這是因為採取「靜脈麻醉法」時，各種麻醉藥物的作用時間不一，加上麻醉藥物的代謝完全取決於病人的肝、腎功能好壞，因此容易造成麻醉深度的「可控性」相對較差。

如果麻醉藥給予過量，除了會造成病人心血管及呼吸功能受到抑制，更會延遲手術麻醉恢復的時間，假設術中麻醉藥給予的劑量不足或使用不當，又容易造成「術中甦醒」的風險，特別在合併使用神經肌肉阻斷劑時，一旦安眠及止痛藥量不足時，就會讓病人產生「任人刀割，但又不能動、也不能講話」的「術中甦醒」情形。

根據國外醫學資料統計，有些人回憶起自己在手術過程中只聽到聲音，卻沒有疼痛知覺，也有少數病例在全身麻醉下，除了可以聽到聲音以外，還會感覺非常疼痛，之後更引起不少神經、精神方面的後遺症，像是創傷後症候群之類的副作用。當然，國外也曾經因此引起不少的醫療糾紛。

所以，一般麻醉醫師預防「術中甦醒」的方法，是針對高危險群的病患，例如執行較長時間的手術，或是知道家人曾有「術中甦醒」的病史時，便預先給予安眠鎮靜劑Midazolam 做為麻醉前給藥，並在術

中使用麻醉深度儀器（Entropy 或BIS）監測麻醉深度。當然，如果可能的話，理應避免對高危險群病人使用全靜脈麻醉，這是最不得已也是釜底抽薪的預防方法。

以上這些案例，都是因為手術中的不當麻醉，而留下「創傷後壓力症候群」，手術後，他們常常無法入睡，且需要接受心理治療。

更有病人形容其經歷，就如同「入地獄般的痛苦（I am in hell），且心靈深受創傷」，在在都是警醒我們這些麻醉醫師們必須正視這些風險，確保病人在手術中的安全，以及手術後的完全恢復。

本文節錄自：【麻醉真相：手術前的病人筆記，你一定要知道的麻醉計畫、用藥風險、術後照護】一書