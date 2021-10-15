廢棄的商場走廊放滿了棄置的物品。(圖／假文青的廢墟散步)

高雄鹽埕區城中城大樓14日清晨發生火警，釀46人死亡、41人受傷，大火燒出安全問題，也延燒出都更的困難性，有網友表示，經過此次火災事件，是否讓人們居安思危的觀念更強烈，換到更新的房子，對防災設備更加重視；有網友道出殘酷現實，「就是沒錢才會選老公寓啊，有錢誰想住老房」。

有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓發生大火，奪走46條人命，該棟大樓是住商混和建築，1至6樓原為商業使用，但自2002年起，商業部分就未再使用，故未申報公安，而住戶多集中於7至11樓，多是年長者或弱勢人士，逃生應變能力本就較差，又受到大樓樓梯間許多陳年堆積物影響，在逃生上徒增許多不便，造成憾事發生。

1名網友在PTT房屋板發文，對於這樣的憾事，釀下46死、41傷，且還是發生在老舊的大樓、防火設備不足、雜物堆積、管線也十分老舊等，不僅很容易發生火災，且一旦發生，也很不易逃生，「看了這次火災事件後，會不會改變你們要換較新，防火管理好的房子？」。

貼文一出後，網友看了回應，「就是沒錢的才會選老公寓啊，不然為什麼台北一大堆人用三分之一價格就能買到老公寓，有錢誰想住老房」、「台北市一堆大樓經過921之後已經無法再震了」、「台北一堆老舊公寓和大樓，他們也會怕怕」、「一分錢一分貨阿」、「台北人崩潰」。

但有另一派網友認為，台北即便是老舊大樓，都有著一定的水準，且除了火災以外，在意外死亡人數最高的車禍中，台北市車禍死亡人次為六都最少，更不用說醫療資源相對也較豐富，「現階段首善之都，不用說，資源最多」、「說實在的，防災是觀念，要推廣的，老公寓便宜所以還是有人住，但下一代漸漸有概念就能逆轉」。