自上架以來，韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）就持續成為討論話題。但近期有一位韓國YouTuber上傳了一張疑似是粉絲傳送給他的照片，內容是一位7歲女童繪製的《魷魚遊戲》知名血腥場景，引爆網友論戰，認為該女童母親似乎有「虐童」嫌疑，也讓看見此畫面的網友感到不寒而慄。

透過Netflix官方認證，韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）已正式成為該平台史上最受歡迎的影集，觀看次數超過1.1億次，可以見得這一齣影集受歡迎的程度。不僅如此，法國Netflix當地還開設了快閃店；阿聯酋、南韓等地都出現「真人版」魷魚遊戲的活動，代表此影集已引發不少仿效。但如果這些發生在兒童或青少年身上，絕對不是好消息。

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12 2021

《朝鮮日報》報導，在南韓線上社群Bobee Dream上，有網友以「知名YouTuber送給7歲訂閱者的禮物」為題，發表一篇文章。討論到韓國YouTuber「鄭PD」的頻道「오징어TV」（魷魚TV），近期上架一支影片，就將下方這一張圖片作為封面。韓網友指出「據說這是7歲孩子畫的一張圖，媽媽自豪的發給YouTuber，然後YouTuber也說會發表它。」

YouTube頻道頻道「오징어TV」的影片封面圖。(摘自YouTuber)

該社群留言引起不少網友回應，也有不少人指出「媽媽跟小孩一起看《魷魚遊戲》？然後YouTuber還當成粉絲的愛來來炫耀」、「讓7歲小孩看這個，是瘋了嗎」，也有網友對於小女孩的畫作感到毛骨悚然，指出「為什麼我看到背都涼了。」

從這張圖片的內容來看，畫的就是影集內第一個遊戲「木槿花開了」（一二三木頭人）。可以看見左方有一個綁著辮子的女孩拿著一支槍，朝著右方兩個站著的人。另外地上還有一個躺著的人。對此，看過《魷魚遊戲》的網友都肯定不會陌生。正是影集中遊戲者喊出「木槿花開了」並回頭看見在動的人之後開槍射殺，當下有幾十人死亡的場景。

在社群上分享這張圖片的網友指出，《魷魚遊戲》不適合年輕人收看（在Netflix分類是16歲以上）。他指出上述發表這張圖片的YouTuber，先前還在日托中心前面進行一人抗議，訴求就是終止虐童。而她的訂閱者似乎給7歲的女兒看了不應觀看的《魷魚遊戲》。該網友認為，這一位女童母親的行為，正是嚴重的虐童結果。

報導指出，這一位母親在後續與該網站的電話中，對於引發如此爭議感到不平。她指出，她是因為年僅16個月的女童鄭仁，被領養後不到一年就被養母凌虐至死的事件，開始關注虐童方面的議題。所以就訂閱了討論相關議題的YouTube頻道。

至於為什麼她會傳送這張圖片給YouTuber。她則指出，家裡並沒有安裝Netflix，也覺得看電視不好。她認為或許孩子是在補習班接觸到了《魷魚遊戲》。她也坦承孩子曾於該YouTuber見過面，還兩人之間還有文字對話，上面寫著「加油」等等字樣。後來孩子透過Kakao Talk（韓國知名即時通訊軟體）傳送了圖片。之後這張圖片就在8日被發表，還變成了影片縮圖。

該母親表示，影片上傳後，就有其他頻道指出這是大人捏造的圖畫，或是盜用了孩子的圖畫；也有評論指出「給孩子看《魷魚遊戲》的媽媽就是在虐待」、「媽媽要打起精神」等。她指出，並不明白為什麼成年人們隨意傳播孩子的畫作；而她自己看到網友惡意的毀謗內容，她心裡也覺得很委屈。