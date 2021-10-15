買房為頭等大事，也是人生一大昂貴投資，購屋時往往精挑細選，各種面向都要考量到，除了海砂屋、漏水、蟲害等重大瑕疵外，更讓人害怕的即是買到凶宅，造成心理上極大的壓力，有網友表示，新竹有間住宅幾年前曾發生過刑案，豈料時過數年後，房價漲幅依然驚然，納悶「是不是兇案時間久了，會隨著時間沖淡？」；而事實上，只要在新賣方持有期間，未發生他殺、輕生事件，未來出售時即可不用扛應告知的義務。

1名網友在PTT發文稱，幾年前曾有1名銀行搶匪，在行竊過後跑進新竹1間高檔住宅，在公設區域畏罪輕生，但幾年過後，房價漲幅竟絲毫不輸當地坪數、屋齡相差無幾的物件，他不進納悶，「是否兇案的時間久了，自然會隨時間沖淡，買家就不在乎了？」

貼文一出後，底下許多內行網友釋疑，凶宅的定義是在賣方持有期間，發生非自然死亡，且排除意外死亡，才有告知義務，也因此若前賣方發生的事，他是可以裝作不知道，「法律上轉個幾手就不算凶宅了吧」；此外，也有網友指出，事發地點在公共空間，所以也無法列入凶宅定義。

《好房網》報導，律師蔡志雄表示，實際上，法律上對「凶宅」並沒有明文解釋，一般是採用內政部2008年7月發布的函釋，從函釋定義上來看，在賣方持有人轉換後，新賣方持有期間未發生兇殺或輕生等刑事案件，則不需要扛應告知義務；但他強調，這屬於灰色地帶，因為法官在裁判時，仍會細究屋主是否知情凶宅相關事宜。

依內政部函釋，凶宅的認定需要符合3個要點，其中包含兇殺或輕生死亡、發生地為專有部分、事件發生在賣方持產權期間，3大要素缺一不可，但凶宅中並不含病死、意外死亡、老死等自然死亡；此外，若兇殺、輕生發生於公共區域，如騎樓、中庭等公共設施等，亦不構成兇宅條件。

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