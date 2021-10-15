高雄城中城暗夜惡火！上百住戶受困 大樓全面狂燒已成廢墟

7至11樓住宅區的樓梯與走廊雖然老舊，但還算明亮。(圖／假文青的廢墟散步)

牆壁上有阿彌陀佛的噴漆，不清楚是遊民或是來探險的冒險者所留。(圖／假文青的廢墟散步)

高雄鹽埕區城中城大樓大火，造成46死、41傷重大慘劇，火災發生在凌晨兩點多，住戶幾乎都已熟睡，加上住戶多是較弱勢的長輩，死亡者平均年齡超過60歲，可能逃生不及。有網友因此回想起，曾有一名社工分享到大樓探訪長輩，卻遇上靈異的故事，推測該大樓就是城中城，甚至有人分享城中城內部影像，形容是「媲美殭屍場景」的大樓。

有PTT網友翻出2017年媽佛（marvel）板一篇文章，內容是社工探訪大樓獨居老人的故事。該名作者表示，與朋友前往一棟住商混合大樓，事後才知該大樓的環境在高雄惡名昭彰，一樓和商用樓層幾近廢棄，電梯間在大樓最深處，燈光陰暗，空氣悶鬱，上到某樓層後，電梯門一開，一片昏暗，積累至走廊盡頭，兩側都是房門，各戶間隔不到3米，可能有20個單位之多，像極了電影裡的香港舊大樓。

當天晚上社工夢到「一名骨瘦如柴的婆婆蹲在窗戶旁，向我伸長她細到變形、不合比例的長手，好似就要碰到我臉頰。她手掌攤開，像跟我要東西。」，而朋友則是被「一群人」鬼壓床，且頭暈想吐。

之後社工前往某個老人關懷機構，告知幾位個案以及處理的情況，希望他們幫忙關注，對方一聽完，笑得很詭異地問，「你好厲害，怎麼敢去那些大樓？那裡不太平靜。」更說「有幾次我去拜訪你去的其中一棟，一個阿伯跟我說，你跟隔壁的講，叫他半夜不要一直捶牆壁。」，「於是我到隔壁拜訪時，就問那位阿伯，你為什麼半夜常捶牆壁，吵得隔壁不能睡。你知道那阿伯竟然說，因為我房間有那個啊，她半夜都站在那裡，我不想看到，要一直捶牆壁，她才會離開。」

「還有幾次，我去拜訪另一棟，一位阿伯總是把廁所門關著，我問他廁所沒開窗，怎麼不打開門比較通風，於是我順手要把門打開，但阿伯立刻大聲阻止我說，你不要開啦，那裡躺了一個，我不想看到。」。

「我當時門己經開一半了，看著浴室地板，雖然什麼都沒有，但還是全身雞皮疙地趕快把門關上。到現在，我己經很久沒去那些大樓了。」

社工表示，對方說完兩人都沈默了，「不是因為故事可怕，而是不知道已有多少毒品人口或獨居老人命絕於此，成為當地的鬼故事；也不知道有多少長輩們，不管看見什麼嚇人的畫面，他們都只能選擇忽略，或找到共處的方法，繼續住著。要不然，該搬去哪呢？最可怕的是無以為繼的人生。」。

雖然該篇文章並沒有明指是哪棟大樓，不過眾多網友根據文章描述狀況，多半猜測就是城中城大樓，另有網友分享YouTube影片，形容城中城是「媲美殭屍場景的高雄鹽埕區大樓」。

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