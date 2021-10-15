義大利名床Ennerev首度開放海外代理，由高雄尊宸總經理戴惠華（左）成功爭取獨家代理來台灣。（柯宗緯攝）

義大利原裝進口名床Ennerev首度開放海外代理，由高雄尊宸總經理戴惠華（Iris）成功爭取海外獨家總代理來台灣。（柯宗緯攝）

鎮店之寶價值50多萬元。（柯宗緯攝）

義大利原裝進口名床Ennerev首度開放海外代理，由高雄尊宸總經理戴惠華（Iris）成功爭取海外獨家總代理來台灣，近日Ennerev旗艦館舉辦開幕式，邀請各方嘉賓與會，目標打造高雄健康促進平台，結合睡眠、飲食、保健及生活美學提升生活品質。

Iris表示，會選在10月13日這天開幕，是因地址就在高市五福三路113號，這天是非常有意義的日子，Ennerev之前只在義大利境內銷售，這次首度落腳到台灣高雄，也希望將來能擴及到全台，甚至是海外，希望解決國人睡眠時腰痠背痛問題。

Iris表示，這幾年在台灣的經營及建設，讓Ennerev相信能將品牌形象交給她獨家代理至台灣。這次尊宸Ennerev在高雄落腳，並帶各位重新認識床墊，希望能夠將這戰後重生的品牌讓顧客的每個早晨都如同新生，充滿朝氣及幹勁。

Ennerev自二戰以來為重建戰後家園，專注於人們的睡眠品質。床墊簡潔的設計希望能夠營造家庭的溫馨及舒適感，其完整的支持幫助人們養足為明日奮鬥的氣力，透過不斷研究床墊設計、材質選用及人體工學等不斷研發產品，並取得歐盟各項認證，將對床墊的執著在床墊所用的彈簧或泡棉中發揮的淋漓盡致，不斷從各種天然材質、彈簧半徑或泡綿密度的排列組合中尋找「睡得好」的答案。