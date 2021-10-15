在美國主動銷售給澳洲核子攻擊潛艦的同時，澳洲也在反思自己的非核家園政策是不是該停止了。澳大利亞勞動工會(AWU)全國秘書呼籲，應該檢討對民用核能的禁令，並表示應該把小型模組化反應爐(SMR)，做為減碳計劃的重心地位。

世界核能新聞(WNN)報導，AWU全國秘書丹·華爾頓(Dan Walton)說：「既然我們將獲得核潛艦，那麼我們也該思考民用核能禁令是否還有存在的必要。」

他進一步說「核潛艦類似是軍用的SMR反應爐，現在SMR已是美國和英國創建零碳經濟計劃的核心，我們澳洲應該效仿。我們本來就擁有鈾礦，那為什麼我們不發展以安全有效的方式來使用它？」

「澳洲未來將依靠核潛艦來防禦國家，但卻缺乏建造和維護它們的能力，這是荒謬的。如果核潛艦可幫助確保澳洲的國家利益，那我們應該它必須能夠自己開發和維護核反應爐。」 .

沃爾頓說，「莫里森總理（Scott Morrison）表示，他並不推動澳洲的民用核技術，我不同意這看法。我們要是不去探索核能技術，那麼我們就會一直被歇斯底里的恐嚇者阻攔我們的經濟發展。 如果澳洲決心加快前往零碳經濟，就應該要學習創造小型組化反應爐，這是個黃金時機，這些反應爐提供的動力，可以推動高耗能的製造業，包括鋼鐵廠和鋁冶煉廠等。這對我們的經濟將有巨大的幫助。」

澳洲是世界第3大鈾生產與出口國，僅次於哈薩克和加拿大，但奇特的是，儘管他們擁有重要的核基礎設施，包括澳洲核科學技術院，該院有一座實驗用的20百萬瓦研究型反應爐。然而澳洲沒有一座商用核電廠，所有鈾資源都用於出口，這是因為澳洲聯邦和州級法都禁止使用核電。

AWU是澳洲歷史最悠久、規模最大的工會之一，其前身是1886年「澳洲採煤工工會」的成立，如今已涵蓋了全國數百個行業，因此他們的發言很具有代表性。工會此前曾明確表示，他們希望澳洲結束核能禁令。