負責銷售的上揚國際建築團隊營業三處處長施棟瀝透露，「J MODERN」買家大多為習慣市中心生活與工作的醫師、律師、會計師和企業主，2房產品方面則受到許多女性族群青睞。（柯宗緯攝）

高雄房市話題夯，城揚建設在農16特區新成屋大樓「J MODERN」大樓產品，規畫138戶，今年8月開賣迄今，短短2個月，已熱銷113戶，逾8成，每坪成交均價更達到40萬。業者認為主因是，該地段有交通、商圈地利優勢，堪稱5A級，「蛋黃中的蛋黃」。

高雄少見新成屋，但多以預售案為主。「J MODERN」為新成屋產品，總計138戶，規畫2房、3房輕豪宅，每坪開價從38萬元到48萬元，從8月開賣後，成交價落在32萬到42萬元，每坪成交均價約40萬元。

城揚首席副總陳靜儀指出，「J MODERN」屬於農16特區，緊鄰高捷、輕軌、富邦集團BOT百貨案、聯上集團BOT案、巨蛋商圈，旁邊又是明星學校明華國中，落在5A地段，堪稱蛋黃區中的蛋黃，從醞釀到公開，就達到非常好的成績。

負責銷售的上揚國際建築團隊營業三處處長施棟瀝透露，「J MODERN」買家大多為習慣市中心生活與工作的醫師、律師、會計師和企業主，2房產品方面則受到許多女性族群青睞。