新生代創作樂團「告五人」近來擔任飲料品牌代言人，形象清新、熱血的他們，人氣頗旺，今年目前擁4代言，粗估吸金上百萬元。他們這回用溫柔而堅強的歌聲唱出品牌年度主題曲〈只管向前〉，MV首次將實際場景與演員畫面分別拍攝，減少群聚的機會，18個場景拆分4天拍攝，再將兩者透過綠幕合成的方式進行劇情展演。

主唱雲安於歌詞中寫道：「守護不用講道理，也能有重量，只希望心愛的你，做夢也能笑著起床」「牽掛的人，是我們唯一的希望，因為敢愛，戰勝了絕望」，雲安表示：「〈只管向前〉這首歌，想給在疫情之中，努力守護自己的健康以及未來的人們，我們內心的勇氣，鎮守住自己的家園。」鼓手哲謙也認同：「碰到挫折，看看身邊的歌迷朋友，還有一起努力的工作人員們，就會充滿動力、砥礪自己要繼續加油前行。」

告五人前陣子雖無法進行實體演出，但廣告代言等活動仍是邀約不斷，無論是公車廣告、或電視螢幕上都能看見告五人的身影，主唱雲安也笑說：「最近都忙著各種合作的新歌錄音，好像活在平行時空，不知道外面發生什麼事。」但同時也十分期待屆時會有更多新作品與大家見面，本月底告五人更受兩廳院之邀參與2021秋天藝術節的演出，首次挑戰舞台劇客串，十分興奮。