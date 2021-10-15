正在組建中的中國太空站將在10月16日迎接第2批在太空站上生活與工作的太空人，這批神舟13號任務的3名太空人當中有一名女性太空人王亞平，她將成為首位登上中國太空站、同時也是中國太空史上首位出艙進行太空漫步的女太空人。未來中國的太空站任務逐步推動下，中國的女太空人王亞平、劉洋與其他後繼者也都有機會持續創造新的記錄，在推動中國太空探索事業的同時，也為女性華人在世界太空探索歷史上留下一頁頁新的記錄。

大陸酒泉衛星發射中心在１４日下午召開的新聞發布會上，空間站階段飛行任務總指揮部宣佈，預備在10月16日0時23分發射神舟13號太空船，任務組3人分別是翟志剛、王亞平和葉光富，翟志剛擔任指令長。而在稍早之前媒體就已透露，本次任務將有一名女性太空人參與任務，主因是先前天舟3號貨運太空船前往太空站運送物資中就包括了一些女性的化妝品和衛生用品，因此預料將有女太空人參與神舟1３號任務。如今正式確定，首位進入太空站的女太空人就是王亞平。

王亞平1980年1月出生於山東煙臺，父母都是種櫻桃的農民。王亞平從小有體育特長，初中、高中都是校隊長跑項目的隊員，自小鍛練出較好的耐力和毅力。她在17歲時參加空軍飛行員招考選拔，被長春飛行學院錄取，經過１年８個月的大學課程與軍事訓練後轉入哈爾濱第一飛行學院。王亞平畢業後擔任運輸機飛行員，曾駕機參與過汶川地震救災、北京奧運會消雲減雨、部隊戰備演習等任務。

王亞平說，她最先的夢想是當飛行員，在23歲時看見大陸首位太空人楊利偉飛向太空，就開始夢想當太空人。2009年大陸開始選拔第２批太空人，當時就招收了女太空人，王亞平毫不猶豫地報了名，並順利通過考核加入解放軍太空人大隊。訓練過程中要學習大量相關科學知識，並進行極為艱難的環境適應訓練，各項考核亦是近乎苛刻地嚴格，因為太空的嚴苛環境不會對女性更溫柔些，所以要接受與男性太空人完全相同的訓練。

經過數年的努力，王亞平在2013年入選了神舟10號太空船任務乘組，她也成為中國首位「80後」太空人，而且還是女性。這是王亞平首次太空飛行任務，其他２位乘員則是聶海勝與張曉，她並且在這次任務中進行了首次太空授課。當時她在300多公里高度飛行的天宮一號裡，為大陸8萬多所學校、6000多萬名師生進行了一堂長達40分鐘的太空授課，進行多項物理實驗，成為大陸第一位「太空教師」，也創下世界上範圍最廣、時間最長、受眾最多的太空授課記錄。

王亞平（右1）在2013年獲選參加神舟１０號太空船任務乘組，她也成為中國首位「80後」太空人，而且還是位女性太空人。圖為神舟10號任務圓滿達成。（圖／網路）

2013年王亞平在天宮一號上為大陸8萬多所學校、6000多萬名師生進行了一堂長達40分鐘的太空授課，創下多項記錄，也鼓舞了大批青年學子對太空事業的熱情。圖為太空授課的新聞報導畫面。（圖／網路）

這次任務成功完成後，王亞平獲得了「英雄太空人」、「時代楷模」榮譽稱號，還當選大陸青年聯合會副主席與大陸全國人大代表，而且還當了母親。當了母親的她曾多次表示，願意永遠做一名孩子心中的太空老師，如果有機會，還想在太空站裡再上一堂太空課，而且還能夠和全世界的學生們能互動交流。為了這個目的，王亞平堅持加強訓練，終於在上一次任務的8年之後再次飛往太空，成為首位進入太空站的中國女太空人。

在今年6月的神舟12號任務上，王亞平也入選為備份乘組。這次她則成為神舟13號任務飛行乘組成員，將在太空站上停留長達6個月時間，同時可望創造一連串的紀錄，成為在地球軌道上飛行時間最長的太空人，以及首次在太空過年的中國太空人之一，此外也是中國首位2度飛上太空、也是第一個進入天和核心艙及出艙活動的中國女性太空人。

從1963年首位蘇聯女太空人泰瑞絲可娃（Valentina Tereshkova）成為第一個進入太空的女性到今天，人類共計有60位女性進入過太空，其中包括兩2名中國女太空人：王亞平和劉洋。一般在國內外的網路上都會有太空迷問起：女性太空人在太空中是否會化妝？生理期與上廁所問題如何解決？據相關資料顯示，生理對她們來講並不是個大問題，一些長期的專案，例如國際空間站，有專門用來處理含血液類垃圾的部件。但也有不方便的地方，生理期間女宇航員是不能使用廁所的，因為廁所的尿液需要被回收成水分重新使用，而國際空間站的廁所並沒有功能處理含有血液的尿液，所以這些女太空人需要用紙尿布之類的用品單獨處理，只是上廁所會更加麻煩。有些在太空時間短的可以用藥物調整，像王亞平這種長達6個月的任務就只能按正常週期。至於化妝，這次王亞平帶了些保養品與化妝品，想來一定是用得上。

目前全世界創下記錄最多的女太空人是美國太空總署的生化學家佩姬．惠特森（Peggy Whitson），她的記錄包括最長的太空任務時間（666天）、最長的單次任務（290天）、最多的太空行走（10次）、最年長的女宇航員（9月3日剛從國際空間站下來，57歲）、唯一的國際空間站女性站長等等，未來中國的太空站任務逐步推動下，中國的女太空人王亞平、劉洋與其他後繼者也都有機會創造新的記錄，為女性華人在世界太空探索歷史上留下一頁頁新的記錄。