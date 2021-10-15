企業財報與就業數據佳 美股勁揚道瓊大漲534點 06:002021/10/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 企業財報與就業數據佳 美股勁揚道瓊大漲534點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 企業發布強勁財報，且美國當局公布的就業數據優於預期，促使華爾街股市今天擺脫幾個星期以來低迷的交易，大幅收漲。 道瓊工業指數上漲534.75點或1.56%，以34912.56點作收。 標準普爾500指數勁揚74.46點或1.71%，收4438.26點。 科技股那斯達克指數揚升251.80點或1.73%，收14823.43點。 費城半導體指數大漲98.49點或3.08%，收3291.24點。（譯者：楊昭彥）1101015 遠傳助攻虎躍雲數據中心 自行開發敏捷式管理平台 每年可替台股增160億動能 投信公會提建言 #點或 #就業數據 #勁揚 #34 #56 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股多頭反撲早盤漲逾160點 台積電法說前大漲8元 09:082021/10/14 財經 股價指數期貨贏家專欄－利空不斷 台股賣壓沉重 04:102021/10/14 證券．權證 資金卡位台積電法說行情 台股早盤大漲逾160點 09:212021/10/14 財經 經濟與企業雙動能支撐 台股表現仍可期 11:522021/10/14 財經 能源市場動盪恐延續 IEA：籲加強潔淨能源投資 04:102021/10/14 全球財經 疫情轟炸2年搞爛美就業市場 大咖1句真心話揭驚人衝擊 12:392021/10/14 財經 創造雲端生態系 伊雲谷獲2021 TCSA台灣永續獎 18:492021/10/14 財經 城揚新成屋買氣旺 2個月賣八成 04:102021/10/14 財經要聞 《其他電子》鴻海加速數位轉型 啟動虎躍雲數據中心建置 14:342021/10/14 財經 「繼續僱用高齡者補助計畫」倒數計時 雲嘉南已150名勞工受惠 20:182021/10/14 寶島 13檔電動車概念股 催油門 04:102021/10/14 證券．權證 國際熱門新聞 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 中俄聯演 解放軍6艦入日本海 - 國際大事 - 中國時報 企業財報與就業數據佳 美股勁揚道瓊大漲534點 - 國際 孟晚舟換回2公民 加總理一席話曝對陸態度變了 - 國際 中印邊境衝突恐全面失控 印度人怕爆說話了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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