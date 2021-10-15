美國股市歷經10年期債券殖利率攀高、通膨壓力升溫以及聯準會將縮減QE的利空洗禮，終於在周三Fed會議記錄透露出最快11月中旬縮減購債後，反而利空不跌了，看來市場已經消化了此項利空訊息，從結構來看，美股將進入低檔打底格局。

從線型結構來看，台股的大格局是加權指數嘗試建立第二支腳，由於目前市場氛圍較為偏空，因此中小型股的穩定度較差，故第二支腳必須由重量級指標股率先穩定為主。目前盤勢較不穩定，昨強今弱的現象常常出現，因此與其追逐已漲高的個股、不如從低檔尋找成長股的機會。(倫元投顧提供)