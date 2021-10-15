高雄鹽埕區「城中城」大樓惡火釀成46死、41人輕重傷，成為高雄歷年來死傷最慘火災。高雄市長陳其邁昨率領一級主管兩度90度鞠躬道歉，強調不會迴避責任。對此，資深媒體人羅友志翻出過去陳其邁曾因台中發生火災，造成9死，批評前台中市長胡志強該下台的照片，直言「看你有沒有勇氣，面對當年的陳其邁」！

2011年台中阿拉夜店發生大火，猛男舞者朱傳毅甩玩煙火表演，引燃天花板泡棉，導致火勢一發不可收拾，造成9死8傷慘案；羅友志昨（14日）在臉書發文分享陳其邁當時如何評論此事件的影片照片，稱面對監察院調查幸運逃過一劫，當時的陳其邁，跟常常「吐血」、當時是政論節目主持人的謝志偉評論：「胡志強應該下台」！

羅友志於臉書貼出當時陳其邁評論前台中市長胡志強的言論照片。（圖片翻拍自羅友志臉書）

對於當時陳其邁的言論，羅友志稱，就算這件事在論理上，陳其邁不會負全部責任，可是，當「胡志強必須下台負責」由「你本人說出口的時候，你的政治責任，必須要『說到做到』，看你有沒有勇氣，面對當年的陳其邁」！文末，羅友志感嘆，「影片刪除了，網友拚命朝聖留言，都是年輕人」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「2011年？哇，冥禁擋（民進黨）一定很意外，人民不是都金魚腦嗎？怎麼會挖出那麼久以前的事情」、「時空背景不同」、「迴力鏢穿越時空打臉自己」。